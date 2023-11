Trenér Sedmihorek Pavel Šafář: „Byl viditelný rozdíl v kvalitě obou mužstev. První půli jsme si trochu zkomplikovali, ale ve druhé už se hrálo jen na jednu bránu. Soupeř se snažil hrát fotbal, nezdržoval, nezakopával míče. Dobře hrál jejich střední útočník s číslem šestnáct (Gschwentner Roman). My jsme ale byli výrazně lepší. Jen naše nemohoucnost v zakončení zabránila tomu, že rozdíl ve výsledku nebyl výraznější. Rapid působí jako sympatické mužstvo, které se snaží o fotbal. Zápas odehrál slušně.“

Velké Hamry B – Pěnčín A 0:4 (0:0)

Za Pěnčín trenér Emil Šafář: „Zavládla spokojenost, jak z tohoto zápasu, tak z celé sezóny. Na Hamry jsme se připravovali. Máme svůj systém, který se nám osvědčil. Do poslední chvíle jsme nevěděli, jestli se bude hrát na umělce nebo na trávě. Tomu jsme přizpůsobili taky tréninky v týdnu. Nechtěli jsme to nechat náhodě. Připravovali jsme se na obě plochy. Možná už mohlo být utkání odehrané v původním termínu. Tak nás to trochu nabudilo. A bylo to vidět i na hřišti. A když jsem dnes viděl naši sestavu, měl jsem už před zápasem dobrý pocit, že tušil jsem, že uspějeme a že by to mohlo dopadnout. Poločas byl 0:0. Měli jsme sice dvě stoprocentní gólové příležitosti, když šel Kuba Daněk sám na brankáře, ale ten ho vychytal. Druhou po rohu to mohl do brány uklidit Karel Vrabec, ale nedal. První poločas byl vyrovnaný, soupeře jsme nepustili k ničemu. Ve druhém jsme byli víc na míči, byla jen otázka času, kdy dáme gól. Soupeř měl také nějaké pološance, ale my jsme je proměnili. Chtěli jsme přezimovat na prvním místě a povedlo se nám to.“

Za Hamry trenér Zdeněk Bryscejn: „Viděl jsem tentokrát jen první poločas. Potom jsem odjížděl s A týmem do Dobrovic. První poločas probíhal tak, jak jsme předpokládali. Pěnčín byl víc na míči, vytvořil si jednu velkou šanci, ale jinak se fotbal hrál mezi vápny. Výsledek je samozřejmě pro nás špatný.“

asistent trenéra Karel Vokál:

"První poločas jsme dobře ubránili, takže i jeden bod by byl dobrý. Druhý poločas nám zkomplikovala jedna situace, kdy nám po levé straně utekl hráč a dal to před bránu a byl z toho gól. Z toho jsme se sesypali a následovaly naše obrovské chyby, kterých Pěnčín využil. Z naší strany byl druhý poločas opakem prvního. Pěnčín byl herně o něco lepší. Ale naše taktika byla jiná. Chtěli jsme hrát na brejky, ale to se nám moc nedařilo. Doplatili jsme na obrovské individuální chyby, za které nás soupeřntrestal. Výsledek vypadá hrozivě, ale musíme brát v úvahu, že máme mladý mančaft. V bráně chytá dorostenec, v týmu máme dorostence. Do budoucna se naši mladí kluci určitě vykopou a bude to lepší."