Jaký je váš názor na chystané změny, o kterých se mluví?

Je to na širší rozbor. Má to ale dvě pohledy. Jeden je sportovní. Liberecký kraj není tak velký, aktuálně je počet krajských soutěží dostačující. Může nastat problém tehdy, když z okresu postoupí nováček a utká se sestupujícím z krajského přeboru. Na druhou stranu všichni cítíme, že by bylo potřeba doplnit krajský přebor na 16 účastníků. To samé by se týkalo I.A třídy, pokud by tedy byly dvě skupiny. Nemyslím si, že by se výrazně změnila dojezdová vzdálenost. Do okresního přeboru by moc týmu nesestupovalo.

Co když nějaký tým, hrající I.B třídu, nebude chtít úředně hrát I.A třídu?

Tak pokud se to z vrchu odsouhlasí, tak se to musí řešit. Tohle se nám stalo před aktuální sezonou, kdy hrozilo, že krajský přebor bude mít 12 týmů. To by byla republiková rarita. Takže pokud někdo nebude chtít hrát vyšší soutěže, budeme se muset ptát dalších týmů. Stejně tomu bylo i před sezonou, kdy šla do přeboru Mimoň z I.A třídy a Studenec z I.B třídy.

Nová podoba fotbalových soutěží se blíží! Z mapy zmizí krajské I.B třídy

Mnoho lidí kroutilo hlavou, když se do přeboru „přihlásila“ Mimoň a Studenec. Opravdu je to dobrá cesta?

Jak už jsem řekl, přebor bylo potřeba doplnit. Mimoň má své problémy, hráči ztratili ten postupový elán, utekl jim trenér. Na druhou stranu Studenec je poslední, ale na jeho domácí zápasy chodí hromada lidí a klub tam funguje. Vše záleží na samotných klubech, jak k tomu pak přistoupí. Přesto si myslím, že jak Mimoň, tak Studenec, krajskému přeboru neuškodily.

Máte už nějaké reakce od jednotlivých klubů na chystanou reorganizaci?

Co jsem tak slyšel, tak to okresní týmy nechává v klidu. Pro ty se toho moc měnit nebude. A ty krajské? Nějakým způsobem s tím počítají. Je potřeba říct, že změna nepřijde od nové sezony. To vůbec. Všechno je ještě v rámci diskuze. Já osobně počítám s tím, že k chystaným změnám dojde v sezoně 2025/2026.

V jaké kondici je podle vás krajský fotbal?

Jak už jsem řekl, tak podle mě účast Mimoně a Studence v přeboru je určitým oživením. Každý rok tam někdo na prvním místě odskočil, teď je situace vyrovnanější. Jak dole, tak nahoře to bude ještě zajímavé. Krajské I.A a I.B třídy mají ustálenou úroveň. Pokud bych měl hodnotit okresní fotbal na Českolipsku, tak kvalita tady určitě je. Letos tam kralují Staré Splavy, které už se nemohou dočkat postupu a derby proti Doksům. Hraje sice více starších hráčů, ale v sestavách se objevuje také hodně mladých hráčů. A to je dobře.

Vomáčka: Týmy propadly panice. Vše je zatím v rovině diskuze

K chystaný změnám ve fotbalových soutěžích se v Deníku vyjádřil také Benjamin Vomáčka, předseda OFS Liberec a trenér FK Jablonec nad Nisou B:

„Na úvod bych chtěl vše uvést na pravou míru. Řada týmů propadlo panice, jak to bude od nové sezony. Zatím se pouze otevřela diskuze napříč fotbalovým hnutím, zda by se do budoucna neměl snížit počet soutěžních stupňů, jelikož fotbalistů ubývá. Zatím se je to v rovině jednání. Třeba se řeší sloučení třetí ligy do jedné skupiny. S tím drtivá většina celků nesouhlasí, takže se to musí prostě projednat z obou stran. Problémem je, že každý okres a kraj je jinak veliký. Když ta změna proběhne ve středních Čechách nebo Praze, bude to úplně jiné, než u nás v Libereckém kraji. Tady se by se navýšil počet účastníků v krajském přeboru a případných dvou skupinách I.A třídy na šestnáct, tím pádem by do okresního přeboru tolik týmů nespadlo. Já jsem určitě pro, aby se počet účastníků v našem krajském přeboru navýšil. Za mě je to nevyhnutelné, minimálně ty dva stupně prostě zmizí. Dospělých ubývá, na druhou stranu mládežnická základna roste, takže můžeme třeba za deset let vidět určitý nárůst. Teď situace není dobrá.“