Po utkání po posledním, čtrnáctém kole I. B třídy východ, které B mužstvo Pěnčína sehrálo na hřišti Lučan s výsledkem 2:2 (1:1) se u trenérů hostujícího celku zvedla hladina adrenalinu. Důvodem k jejich rozhořčení byl výkon hlavního rozhodčího. Ten udělil v průběhu utkání jednu červenou pěnčínskému hráči za komunikaci, která proběhla mezi oběma muži. V zápisu z utkání je uvedeno: Červená karta během zápasu, Použití pohoršujících, urážlivých nebo ponižujících výroků nebo gest, Urážka R v nepřerušené hře s použitím urážlivého výroku slovy: XXX, jdi už do prdele. Po udělení ČK pokračoval slovy: Jdi do prdele, ty zmrde! Po skončení utkání vběhnul na HP a konfrontoval R slovy: Já jsem vám nic neřekl, vy kryplové zasraný.

Situace rozlítila trenéry pěnčínského mužstva a po zápase jí komentovali.

Trenér Jan Řezáč: „Ve druhém poločase jsme dali na 2:1. Nikdy jsem si nestěžoval na rozhodčí, ale to, co se dneska dělo, už přesahovalo všechny meze. Hlavní rozhodčí pískal od začátku utkání tendenčně. V devadesáté minutě odpískal nepřímý kop proti nám před vápnem. Našemu trenérovi dal červenou kartu za to, že ten už mu, po svém, řekl, ať už píská pořádně. No a v devadesáté minutě jsme dostali gól. Vůbec neuděloval žluté karty, které být měly. A nevybíravými slovy osočoval našeho hráče, aby pokračoval ve hře, držel hubu, že je špatnej, ať radši hraje. Rozhodčí už něco odpískáno má, takže ne úplný začátečník. Budeme podávat protest! Do zápisu popsal jinou situaci, než která na hřišti byla. Takové jednání ze strany rozhodčího není možné. Jsme zklamaní. K tomuto nemělo vůbec dojít. Našeho kapitána neomlouváme za jeho výroky, ale nebylo divu, že mu přetekly nervy a rozhodčímu to řekl tak, jak to po celý zápas viděl a cítil. Pro nás jsou to dva zbytečně ztracené body. V okamžiku, kdy padl gól, odpískal konec. Sám jsem taky byl rozhodčí a pískal fotbal. Vím, že, když sudí chce někomu ublížit, tak si to v tom zápase může najít. Taky musí být zvyklý a přijmout to, co vám hráči nepříjemného řeknou. Když něco zkazí, musí za to umět přijmout i kritiku přímo na hřišti. Jsme přesvědčení, že na tuto situaci čekal a pak ji proti nám využil, aby nám ublížil. Neomlouvá nás to, že jsme v zápase nevyužili dalších několik šancí. Ale tohle se nedělá.“

Asistent trenér Jaroslav Bílek: „Jsem naštvaný. Možná jsem jeden z mála, který na rozhodčí nenadává. Ale po dnešku to udělat musím. To, co hlavní rozhodčí dnes předvedl, to nemá obdoby. Jako bývalý ligový rozhodčí poznám za deset minut, co se děje. Bylo to tendečně vedené utkání. Jsem hodně naštvaný a znechucený. Takový rozhodčí by vůbec neměl v této soutěži působit a měl by se na to vykašlat. Nikdy jsme si nestěžovali, ale toto bylo do očí bijící a trapný. Domácí měli dostat červenou kartu. Hlavní nepískal to, co se na hřišti dělo Postranní neodmával metr a půl offside. Hráč nebyl metr a půl v offsidu. Od první minuty byl výkon sudích do očí bijící. Po zápase jsme s ním mluvili. Po zápase mi říkal, ať s ním jdu do kabiny. Možná mi k tomu chtěl něco říct, nevím. Ale to mě nezajímá, nemám co s ním řešit v kabině. Vadilo mi, jak pískal celý průběh utkání. Za svým názorem si stojím, byl to tendenčně vedený zápas. Domácí měli, kdyby pískal tak, jak měl, od nás inkasovat daleko víc gólů a to i s ohledem na to, že jsme dělali chyby a některé šance jsme nevyužili. Ale vyhrát jsme měli. Rozhodčí musí něco snést. I to, co mu asi náš Chropůvka mezi čtyřmi očima řekl. Měl to dobře vymyšlené, na to čekal, hned ho vyloučil. Dostali jsme pak gól z nepřímého volného kopu. Protesty proti jeho pískání už v průběhu trestal nepřímými volnými kopy už od začátku zápasu. To beru. Ale dnešní jeho způsob pískání už byl hodně přes čáru. Jsem šíleně naštvaný a rozzlobený. Jako tým jsme s celou naší sezónou spokojení. Kdybychom zápas nevyhráli kvůli tomu, že jsme neproměňovali šance, tak to beru. Ale vadí mi, když nám někdo chce úmyslně ublížit a neumí to. Poznám, kdy rozhodčí udělá chybu a kdy je to záměr. Některý rozhodčí se za svoji chybu i omluví a hraje se dál. Toto byl ale arogantní výkon rozhodčího, který nás chtěl poškodit. A navíc i jeho způsob vyjadřování a vulgární oslovování hráčů v průběhu utkání, například „Nebreč debile!“ si nemůže vůbec dovolit.“

Mšeno je první. Pěnčín bude podávat protest, potvrdili trenéři Řezáč a Bílek

Za domácí tým předseda FK Lučany Churý: „K protestu se už písemně krajské komisi vyjádřil náš vedoucí týmu. Pěnčín přijel suverénně s tím, že vyhraje. A v 89. minutě se nám podařilo vyrovnat na 2:2. Ale kdyby oni v té době vedli 6:0, tak se nikdo nedivil. Měli pět, šest stoprocentních šancí, kteří nevyužili. A teď všechno hází na rozhodčího. Podle mého názoru rozhodčí zápas vůbec neovlivnil. I my jsme dostali první gól a mysleli si, že je to z offsidu. Takové chyby rozhodčích ale asi na tuto úroveň patří. Pěnčín je překvapený, že nezískal tři body a svádí to na rozhodčí. Podle mého názoru rozhodčí pískal úplně normálně, jako každý jiný zápas. Co viděl, to písknout. My jsme taky měli výhrady v průběhu zápasu, ale to je v zápalu boje. My jsme se dobře sešli, utkání nám sedlo a soupeři byli zaskočení. Ale šancí měli daleko víc, jak my. A to, že nedají? gól, svádí na rozhodčí? Kdyby se nám nepodařilo v poslední minutě vyrovnat, tak by Pěnčín vyhrál a neřekl by ani slovo. Rozhodčí zápas neovlivnil, byla to chyba jen těch hráčů, kteří nevyužili šance.“

Předseda komise rozhodčích LKFS Lubomír Řeháček: „O protestu rozhodne komise rozhodčích, bude řešit, zda došlo nebo nedošlo k pochybení ze strany rozhodčího. Taky se mohlo stát, že se choval účelově hostující tým. Názory na vzniklou situaci jsou různé. Z informací, které jsem obdržel, vyznělo, že do té doby nikdo s rozhodčím žádný problém neměl. To nastalo, až když v úplném závěru Lučany vyrovnaly. Spouštěčem všeho byl gól na 2:2, který hosté inkasovali. Remízou přišli o body, ale myslím, že taková reakce není adekvátní situaci na hřišti. Pěnčín tvrdí, že to byl zápas tendenčně řízený, to by znamenalo, že rozhodčí vůči němu pískal nespravedlivě od první do devadesáté minuty. Komise rozhodne, zda na základě vyjádření, ohlasů lidí, kteří tam byli, videa nebo jiných zdrojů, rozhodčí chyboval nebo ne. Pokud ano, dostane nějaký trest. Výsledek utkání zůstává v platnosti. Pokud by došlo třeba až k napadení v průběhu utkání, třeba z důvodu nedostatečné pořadatelské služby, řeší to zase komise. A může se přijít ještě i na jiné věci. Pěnčín má právo na protest, na projevení svého názoru, pokud si myslí, že byl poškozen. Klub dostane písemné vyjádření, zpětnou vazbu na jejich protest. Pokud by se zjistilo, že utkání bylo opravdu řízeno tendenčně a po celou dobu by rozhodčí pískal proti Pěnčínu, tak to musí mít nějaké opodstatnění a způsob potrestání sudího by stanovila komise rozhodčích.“