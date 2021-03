Mužstvo Pěnčína hraje I. A třídu. Pandemie zastavila jeho jízdu soutěží na sedmé příčce. Stejně jako ostatní příznivci fotbalu vyhlíží vedení klubu, hráči a trenér světlo na konci tunelu. Zatím není žádné vidět…

Trenér Pěnčína Jan Řezáč | Foto: Dagmar Březinová

Trenér Jan Řezáč se už několikrát radoval z negativního testu. Negativně ale vnímá aktuální situaci kolem fotbalu. „Chodím si každý den zaběhat a kluci to asi řeší stejně. Už je to příliš dlouhé. Na začátku jsme si mysleli, že se situace rychle zlepší. Teď už to ale tak optimisticky nevidím. Určitě chápeme, že to tak být musí. A navíc jde vlastně jen o fotbal, který nás neživí. Už nám ale chybí jak tréninky, tak zápasy,“ uvedl Jan Řezáč.