S jakými cíli pro podzimní část jste vstupovali do soutěže?

Určitě jsme chtěli hrát o přední příčky v tabulce, což se podařilo. Jsme nováčky soutěže a očekávání bylo, jak se s tím popereme. Podzimní část sezóny hodnotíme kladně, i když jsme poslední zápasy úplně nezvládli, jak herně tak výsledkově, ale převládá určitě spokojenost.

Na první Mšeno vám chybí dva body, na třetí Harrachov máte dva body náskok. Staví vás to mezi vážné adepty na postup. Kdo podle vás postoupí?

Nebudeme tvrdit, že v tuhle chvíli nejsme favoriti spolu se Mšenem a Harrachovem. Bude záležet na mnoha okolnostech, kdo v zimní přestávce dobře potrénuje a komu se podaří vstup do jarní části. Uvidíme, každopádně věřím našemu mužstvu, že to zvládneme a soutěž vyhrajeme.

Jaká je vaše herní filozofie? Váš tým nastřílel, stejně jako Mšeno, nejvíc gólů. Bylo jich padesát čtyři.

Chceme hrát útočný kombinační fotbal, pokud možno s častým držením míče, chceme kontrolovat a udávat hru. Samozřejmě je to spojené s mnoha ukazateli, musíme mít dobrý pohyb bez míče, být agresivní, důrazní, mít dobrou kombinaci.

Je tedy v útoku největší síla týmu?

Máme sílu jak v ofenzivě, tak v defenzivě. Ale máte pravdu, že rádi útočíme, než bráníme. Máme typologicky víc hráčů do ofenzivy, než do defenzivy.

Na kterých hráčích stavíte, co pro tým znamená kanonýr Jakub Zapadlo?

Každý trenér má v týmu důležité stavební články, bez kterých se ta sestava skládá hůře, protože každý nemůže hrát jakýkoliv post. Pro nás je důležitý každý hráč, ale pokud se ptáte na stavební článek, tak určitě Jarda Bílek, ten, pokud není zraněný, tak je pro nás důležitý. Dalšími jsou kapitán Jarda Chropůvka spolu s Robertem Farským, kteří hrají spolu ve stoperské dvojici a samozřejmě Kuba Zapadlo. Je to náš nejlepší střelec a pomáhá nám jak brankami, tak každý zápas odmaká na 110%. Je pro tým opravdu důležitý a spoléháme se na něj. Samozřejmě máme plno mladých kluků, kteří jsou v týmu noví a uvedli se výborně.

Jaké výhry si nejvíce ceníte?

Ceníme si všech výher, ale opravdu důležitá byla ta v Harrachově, kde to byl pro nás jeden z nejtěžších soupeřů a zvládli jsme to jak herně, tak výsledkově.

Soutěž jste začali remízou, pak přišly čtyři vysoké výhry se skóre 18 : 1 skóre…

Paradoxně jsme soutěž začali remízou, tam jsme doplatili na neproměňování šancí. Už v prvním utkání jsme měli uspět, ale to fotbal přináší jako jakýkoliv sport.

Potom přišly dva zápasy, které by se daly charakterizovat slovem „útlum“. Následovaly tři vysoké výhry a poslední dva podzimní zápasy „plichta“. Proč takové výkyvy?

Tak s béčkem Přepeř jsme to doma zvládli ať už jen 1:0, ale zvládli. Bylo to velmi vyrovnané utkání a jsme rádi, že jsme proti takovému soupeři neobdrželi branku. V dalším kole jsme jeli do Roztok, to utkání pro nás bylo velmi těžké. Roztoky na domácím hřišti hrají velice dobře a poctivě do defenzivy, jsou důrazné. My jsme si s tím v tom zápase moc neporadili a odvezli si pouze bod.

Jak moc mrzí domácí prohra se Mšenem?

Jak už jsem říkal v jiném rozhovoru, mrzí a dvojnásob. Věděli jsme, že nás čeká nejtěžší utkání v sezóně a to se potvrdilo. Bylo to vyrovnané utkání, my jsme byli lepší v prvním poločase, Mšeno ve druhém. Dostali jsme se do vedení, bohužel jsme udělali ve druhém poločase několik individuálních chyb jak v defenzivě, tak v ofenzivě a hosté nás za to potrestali a za druhý poločas si zasloužili vyhrát. My jsme druhý poločas nezvládli.

Ve statistikách máte lepší bilanci v utkáních venku než doma. Čím to?

Myslím, že jsme doma nezvládli jen první kolo s Lučany, když jsme remízovali a pak ta prohra se Mšenem. Jinak na domácím hřišti jsme byli úspěšní. Venku jsme měli víc ztrát, jak v Roztokách, tak na Smržovce a i v Lučanech.

Patříte k týmům, které mají málo trestů. Tlačíte na hráče, aby drželi nervy na uzdě?

Ano máte pravdu, chceme po hráčích, aby se chovali slušně za každou cenu, aby zbytečně nefaulovali a komunikovali slušně, a to jak s protihráči, tak s rozhodčím. Bohužel, v posledním utkání v Lučanech se to moc nepovedlo.

Jaký mají v klubu postih za žlutou, případně červenou kartu?

Pokud se nepletu, tak za žlutou kartu nemají žádný postih a za červenou kartu podle toho, za co ji ten hráč dostal. Následně my, trenéři, rozhodneme, v jaké výši pokuta bude.

Jaký je aktuální program týmu po poslední dohrávce, kdy začne zimní příprava a jak bude vypadat?

Hráči teď mají měsíc volno. Od prosince budeme chodit trénovat do haly a zimní přípravu začneme, tak v půlce února.

V soutěžích se objevovaly často vysoké výhry, které nebývaly zvykem. Čím si to vysvětlujete? Vaši největší výhru jste měli 8 : 0.

Záleží, jak se jednotlivé týmy scházejí, a to jak na tréninky, tak k utkání. Myslím, že se všichni potýkají s tím, že mají nedostatek hráčů. Každopádně, pokud chcete hrát v B třídě v horních patrech tabulky, musíte se dvakrát týdně sejít na tréninku v nějakém počtu.

Co ještě, kromě fotbalu, stíháte? Máte ještě nějakého jiného koníčka?

Hlavně rodina, mám syna, takže se věnuji hlavně jemu. Chodí do druhé třídy a na různé kroužky. O sport se zajímám tak obecně, takže nějaký přehled mám.



Co na Pěnčíně fanoušci, jak vnímáte jejich podporu?

Fanoušci jsou na Pěnčíně skvělí, chodí se na nás dívat a často jezdí i na venkovní utkání, takže jsme rádi, že nás podporují a fandí nám.