"Musím říct, že Pěnčín předvedl velmi solidní výkon. Má výborné fotbalisty, i když trochu starší oproti našim mladíkům. Včera jsme dali šanci celému kádru, i těm klukům, kteří jsou na zkoušce. Protočili jsme dvacet tři hráčů. Naše kvalita se trochu rozmělnila, ale i tak to neznehodnocuje dobrý výkon soupeře."

Pěnčín Jabloneckým hned na začátku vstřelil gól. V zápase, ve kterém by jablonecká rezerva měla papírově vyhrát, je důležité ten gól nedostat a třeba ho i dát a tím si zápas ulehčit. Ale Jablonec po chybě inkasoval. Utkání si tak ztížil. Měl sice víc ze hry, byl běhavější, ale Pěnčín kvalitní taktickou hrou a velmi dobrými výkony nedopustil, aby soupeř dal víc, jak jeden gól. Zápas skončil spravedlivou remízou.

"Je to stále příprava, ale nepodceňujeme ji. Je potřeba uznat také kvality soupeře. My jsme měli včera hodně mladých. Pěnčín má zkušené hráče a vlastně postoupil do divize. Hráči z A týmu za nás nenastoupili, chtěli jsme dát šanci mladým, i z dorostu, aby každý měl vytížení čtyřicet pět minut."

trenér Pěnčína Emil Šafář:

"Byl to další kvalitní přípravný zápas. Nastoupili na nás jablonečtí mladíci, dvě jedenáctky, v každém poločase jiná. My jsme stíhali. Povedl se nám úvod zápasu, po kterém jsme se dostali do vedení. Soupeř měl také nějaké šance, ale neproměnil je, výborně zachytal náš Martin Zoul. Pak jsme měli i my několik šancí. Ve druhém poločase jsme také prostřídali. Byl vyrovnanější, i když soupeř byl víc na míči. Gólové šance byly na obou stranách. Pro nás je výsledek pozitivní. Navíc jsme měli nejlepší kondici v rámci hry."

Šafářův tým v přípravě pokračuje podle plánu. V sobotu 22. července jede sehrát přátelák do německého … A fanoušci se mohou připojit, klub vypravuje autobus. Více informací najdou zájemci na webu FC Pěnčín. Následující týden čekají hráči opět tři tréninky a v sobotu 29. července zápas proti Dolnímu Bousovu.

"Musím pochválit všechny hráče. Vytvořili si krásné akce. Byl jsem velmi spokojený. Remizovat s divizním Turnovem a třetiligovým Jabloncem B jsou pozitiva. Je to pro nás jakési potvrzení, že to neděláme špatně. Jsou vidět zlepšení.



FK Jablonec B - FC Pěnčín 1:1 (1:1)

Branka: Pour

Sestava: Zoul (Yerasov) - Hrnčíř, Patka (Šedý), Vrabec, Skuhravý (Novák) - Štemberk (Hartman), Maryško (Kohout), Pour, Daněk, Ráček (Ryml) - Pelta (Havel)

Pěnčín pozlobil i jablonecké mladíky!

