„Začali jsme 5. července, na prvním tréninku se sešlo dvacet šest hráčů. Během přípravy se ale kádr zúží. Teď kluci bojují o místo v sestavě. Uvidíme, s kým budeme počítat a s kým ne. Přišli také dorostenci ročník 2004 a máme další tři hráče u nás na zkoušce, rozhodneme se, zda zůstanou nebo se vrátí do svého mateřského klubu,“ řekl k přípravě trenér Benjamin Vomáčka.

Kdo z týmu chyběl?

Chyběl Nikrýn, který absolvuje přípravu s A mužstvem. Podzimek je na testech ve Varnsdorfu a také Rozkovec, ten by měl být v Přepeřích. Nemocný byl Ritter, teď už se ale do přípravy také zapojil.

Máte za s sebou první přípravné utkání s Varnsdorfem…

Prohráli jsme 6:0, což je hodně. Ale kluci si alespoň uvědomili, jaký je dospělý fotbal. Soupeř byl velmi kvalitní, dobře nás prověřil, ukázal nám, jak na tom právě jsme. Varnsdorf hraje druhou ligu. Rozdíl byl znatelný. Má čtrnáct dnů do začátku soutěže. My jsme s přípravou teprve začali.

Co dalšího vás v přípravném období čeká?

Ve středu 12. července odjedeme na soustředění do Modré u Děčína. Tam budeme až do konce týdne.

Uvidí vás v přípravě také jablonečtí fanoušci?

Ano. Ve středu 19. července hrajeme v Břízkách proti Pěnčínu a hned ve čtvrtek máme druholigového soupeře dokonce až z Izraele.

Kdy se rozhodnete, jak bude vypadat nový kádr?

V sobotu 22. července hrajeme na Admiře. Dali jsme si termín, že hned po tomto utkání kádr zúžíme. A začneme se připravovat na soutěž. Generálku na ligu odehrajeme 26.7. na pažitu Motorletu Praha.