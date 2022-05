„Byl to typický pohárový zápas dvou vyrovnaných týmů. My jsme zrovna dobře do utkání nevstoupili, byli jsme pasivní a nedostali jsme se do kombinace. Turnov byl lepší na balonu. Ale šancí moc k vidění nebylo. Do druhého poločasu jsme udělali změny v rozestavění a hned jsme dali gól, který vstřelil Šťovíček. Pak už zápas nabíral tempo a byl vyostřený. Šlo o finále, takže o hodně. My jsme měli šancí víc, ale posledních deset minut nás začali hosté přehrávat. Hodně nás podržel brankář Masařík. Šli jsme si za postupem a vážíme si toho, že jsme se do něj probojovali. Pro náš mladý B tým je to prestižní záležitost a s výsledkem jsme všichni spokojení.“Finále Poháru Libereckého kraje sehrají Hamrovští 1. června a soupeřem jim bude Nový Bor

. „Chceme uspět a dotáhnout to až k pohárovému vítězství. Ale to samé chce určitě taky soupeř. Takže to nebude určitě jednoduchý zápas,“ potvrdil kouč Zdeněk Bryscejn.