Tomáš Vágenknecht, předseda FK Rovensko: „Budeme hrát místo krajského přeboru I. B třídu západ, protože nemáme mládežnické týmy. Hrát budeme s našimi odchovanci a bude to v pohodě. Řešili jsme pouze to, že nás přeřadili do skupiny západ, takže budeme muset jezdit větší dálky. To je jediné, co nás trochu trápí. Ale přežijeme to. Přiřazení do této skupiny bylo z důvodu toho, že do krajského přeboru šel místo nás Rapid Liberec. Kdo obsadí post trenéra, o tom ještě jednáme. Přípravu začínáme 18. července a 22. hrajeme přípravné utkání. Přijet by k nám měla i známá fotbalová osobnost Vladimír Šmicer, bývalý český fotbalový záložník. Začátek utkání budeme ještě domlouvat.“