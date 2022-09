Hrádek potvrdil dobrou formu i domácí výhrou 2:0 nad Železným Brodem, který navíc dohrával bez vyloučeného náhradníka Petra Kučery, jenž inkasoval dvě žluté karty po jedenácti minutách na hřišti. O branky domácích se postaral ve 14. a 63. minutě Jaroslav Vacek.

„Věděli jsme, že je soupeř v nižších patrech tabulky a že budeme hrát proti bránícímu týmu, což se potvrdilo. Proti předposlednímu a i nekompletnímu celku krajského přeboru jsme měli držení míče 80:20 procentům, ale bohužel jsme nedokázali využít šance. Pokud by byla naše produktivita vyšší, tak mohlo být jasno už v prvním poločase,“ konstatoval hrající šéf hrádeckého mužstva Ondřej Holeček.

Přiznává, že ho pohled na tabulku těší. „Je pravda, že jsme s rozjezdem sezony spokojeni, na druhou stranu je to pořadí hodně vyrovnané a po jedné porážce může být vše jinak a můžeme klesnout třeba na čtvrté místo,“ nedělá z aktuálního vedení v soutěži velkou vědu.

Trenér hostů Milan Mayer, i přes prohru, výkon svého týmu chválil: „Překvapili jsme sami sebe. Porážka je porážka, ale kladně hodnotím náš posun ve hře. Musím kluky pochválit za takticky vedený zápas. Jeli jsme do Hrádku s tím, že tam dostaneme větší příděl. To se nestalo. Zodpovědně jsme bránili. Drželi jsme soupeře v napětí až do druhého gólu.“

S vykročením do mistrovského podzimu mohou být spokojeni rovněž ve Višňové, která na lídra tabulky ztrácí pouhý bod a formu potvrdila výhrou 6:3 na hřišti Studence, kterému nepomohla ani rekordní návštěva kola – 220 diváků. Hosty naopak k tříbodovému zisku pomohl Ondřej Michálek, jenž od 35. minuty nastřílel do konce zápasu pět branek a s deseti brankami nyní kraluje pořadí kanonýrů.

„Prohrávali jsme, 25 minut se nám nedařilo, ale když šel soupeř do deseti po dvou žlutých kartách pro Martina Kuříka, tak to nám pomohlo, stejně jako nasazení Patrika Zity, který hru oživil. Celkově to byl ale asi nejhorší náš výkon v sezoně, neboť jsme se hře v tabulce posledního Studence přizpůsobili a prostě to nebylo ono,“ prohlásil višňovský trenér Milan Melka.

Hned pětkrát se mezi střelce zapsal zmiňovaný Ondřej Michálek. „Těžil z naší zlepšené hry, ke vstřílení branek má předpoklady a jsem rád že se mu dařilo,“ uvedl Melka a přeje si, aby to desetibrankovému snajprovi pálilo i dál: „Snad mu to vydrží.“

Domácí nováček zůstává s jedním bodem poslední. „Podle mě kluci odvedli super výkon. Dobře jsme věděli, co chceme hrát, ale bohužel jsme po druhé žluté museli dohrávat v deseti a na hře to bylo hodně znát. Rozhodčí nás potrestal dvěma žlutými a hned na to penaltou. Otázkou je, jestli to tak všechno mělo být, ale soupeři gratulujeme a budeme na sobě dál pracovat,“ říká trenér mužstva Studence Martin Hrubý. „Zatím jsme si všechny zápasy prohráli sami,“ dodává Hrubý.

Remízou skončil zápas v Mimoni. Domácí nováček sebral proti Frýdlantu po výsledku 2:2 jeden bod.

„Remíza je zasloužená. Tradičně rychle jsme prohrávali, naštěstí se nám probudil střelec David Řehák, který skóre otočil. Frýdlant byl fotbalovější, více držel míč. Na konci hodně šťastně vyrovnal, ale musím uznat, že výsledek je spravedlivý. Já musím celý tým pochválit za obrovskou bojovnost, bylo neskutečné, jak třeba skákali do střel. Je vidět, že naše tréninky mají smysl,“ pochvaloval si Jan Studenovský, trenér Mimoně.

Tři cenné body si přivezla Skalice, která vyhrála 3:1 na hřišti rezervy Velkých Hamrů.

„Chybělo nám deset hráčů, přijeli jsme opravdu v silně nekompletní sestavě. Na začátku na nás domácí vlítli, dobře kombinovali, ale tak nějak po velké vápno. My jsme hodně zodpovědně bránili, byli jsme hodně poctiví. Musím celý tým pochválit, konečně pochopil, jak má hrát a přineslo to své ovoce. Pomohla nám také standardní situace. Pro nás zlaté body,“ usmíval se Zdeněk Baťka, kouč Skalice.

„Vcelku to byl dobrý zápas. Nás podržel gólman Masařík. Po první půli jsme byli jasně lepší, dominantní na balónu, měli jsme tři tutové šance, které jsme ale nedokázali proměnit. Pak jsme dostali zbytečný gól. Po celou dobu jsme soupeře tlačili, ale i kdyby se hrálo bůhví jak dlouho, tak bychom tentokrát gól nedali,“ řekl trenér domácích Petr Javůrek.

Na pěnčínské hřiště dorazily zatím první Sedmihorky. Výhra domácích 6:2 potvrdila převahu Pěnčína. Trenér domácích Emil Šafář měl důvod k radosti. „Jdeme výkonnostně pořád nahoru. Dneska jsme byli jednoznačně lepší. Našich prvních třicet minut bylo až neskutečných, měli jsme tam ještě další tři tutové gólovky. Soupeř neměl šanci se k nám dostat. Výkony jednotlivých hráčů byly výborné,především Štemberka a Vebra.“ Kouč stejného příjmení Pavel Šafář: „Pěnčín byl jednoznačně lepší. Přehrál nás v soubojích, přehrál nás i běžecky. Mohl dát ještě spoustu dalších gólů. Asi to byl náš dosavadní nejhorší výkon. Byli jsme v tabulce první, nečekali jsme, že nás soupeř tak zaskočí. Pěnčín má kvalitní mančaft, hráče, kteří asi v této soutěži nemají co pohledávat. Ale v kádru jsou, například Vebr, Štemberk. A ti rozhodli.“

Rovensko vyprovodilo Nový Bor šesti góly. Za domácí pochválil výkon Tomáš Vágenknecht: „Začátek byl z naší strany špatný, dostali jsme gól. Pak to vzali do ruky mladí dorostenci. V první půli dali tři góly. A proto si zaslouží pochvalu. Zařídili obrat a pak už jsme byli jen ti lepší a nebylo o čem mluvit. Prvních dvacet minut bylo sice vyrovnaných, ale pak už jsme soupeře přehráli a Bor odpadl fyzicky i fotbalově. Z naší strany to byl povedený zápas. Teď to pojedeme potvrdit do Stráže pod Ralskem, jsme natěšení a teď to odnese Stráž. Ve druhé půli potvrdil roli kanonýra náš Šimek, který dal tři góly. Pochvalu si zaslouží také všichni tři rozhodčí včele s hlavním Pavlem Žákem. Pískali dobře.“