Řešíte také chyby rozhodčích? Hráči bez postihu nezůstanou.

Na každé utkání okresu posíláme delegáty. A když je tam nějaký problém nebo nejasnost, měl by to napsat do zprávy z utkání. A pak se to řeší. Komise rozhodčích si to prostuduje a rozhodne o nějakém trestu, například třeba za to, když ovlivní utkání nebo neoprávněně odpíská pokutový kop.



Jaké jsou tresty pro rozhodčí?

Většinou je to stopka na jeden zápas, čili nepíská „na píšťalce“, ale jde na lajnu. Rozhodčích je málo. A kdyby to byly nějaké velké tresty, tak by se soutěže nedaly obsadit.



Vyloučený hráč často ovlivní další zápasy svého týmu,většinou je málo hráčů a jsou rádi, že se vůbec sejdou. Dá se trest pro hráče zrušit?

O tom rozhodne zase disciplinární komise. Utkání skončí, rozhodčí napíše zápis o utkání, kde červenou kartu nebo trest uvede. To se převádí do systému na disciplinární komisi. A ta rozhodne. Když se jí to nezdá, tak si může pozvat jak hráče, tak rozhodčího nebo zástupce klubu, všechny členy FAČRu.

Jak je na tom okres Jablonec s rozhodčími?

Máme kolem třiceti rozhodčích ve věku od 15 do těch nejstarších, kteří ještě pískají. Rozhodčích je dost, ale je to jen díky tomu, že máme málo týmů na jednu soutěž.



Takže, když někdo onemocní v sobotu ráno, náhrada se najde?

Bývají nějací v záloze nebo musíme rychle někoho kontaktovat. Už se to stalo a vždycky jsme to nějak zvládli.



V jakém případě může pískat někdo z veřejnosti?

Aby se odehrálo utkání, musí pískat jeden hlavní a dva pomezní. Když pomezní nejsou, musí oba oddíly dodat laika. Povinností klubu je se dohodnout, podmínkou je, že to musí být členové FAČRu. To je případ libereckého okresu, kde mají málo rozhodčích a my jim vypomáháme.



Zohledňuje se při rozdělování rozhodčích na zápasy věk a zkušenost?

Většinou píská hlavní zkušený rozhodčí a s ním dva mladí kluci, aby se učili. Některé týmy si samy požádají, že chtějí ty starší, zkušenější. Snažíme se jim vyjít vstříc. Určitě zohledňujeme, jestli je to třeba derby nebo nějaký důležitý zápas. Vždycky chceme poslat to nejlepší, co máme, aby všechno fungovalo tak, jak má.



Přišla komisi rozhodčích už nějaká stížnost?

U nás na okrese ne, v uplynulé sezóně jsme neměli ani jednu. Naopak, některé kluby, třeba Plavy nebo Smržovka, chválily, že chtějí třeba mladé rozhodčí, že byli spokojení. Nevzpomínám si, že bychom řešili nějaký problém.



Nebojí se si postěžovat, aby si na ně někdo nezasedl?

To už je jejich věc.



O víkendu začíná okresní přebor. Sudí jsou tedy připravení?

Ano. V pátek ještě absolvují seminář, ve kterém se dozvědí nejnovější novinky kolem pravidel. Děláme, co můžeme, abychom měli rozhodčí kvalitní.