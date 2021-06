„Kandidáti do fotbalových voleg jsou obrazem naší fotbalové společnosti, jsou tam slušní i prospěcháři," říká předseda jabloneckého Okresního fotbalového svazu Ladislav Čičmanec.

Jak dlouho trvala vzájemná spolupráce s FK a Adamem Peltou?

Před 5 lety mne oslovil jeho otec, zda by jeho syn mohl hrát a realizovat svůj tým v Jiskře Mšeno.

Proč takové rozhodnutí?

Rozhodnutí nebylo lehké, hodnotím to jako rozvod v klidu. Nebylo to náhlé rozhodnutí, počátek tohoto rozvodu vidím v okamžiku, kdy Jiskra Mšeno před nedávnem vyhrála divizi a měla možnost postoupit do ČFL.Tehdy se v FK Jablonec rozhodli založit své béčko a hráči z tehdejšího vítězného mužstva Jiskry Mšeno přešli do FK. Poté se v Jiskře Mšeno již nepodařilo mít natolik kvalitní tým A mužstva.

Co na to říkají hráči Mšena?

Hráčů je ve Mšeně stále dost a nechci za ně hovořit.Kolik jich odejde a kolik jich v Jiskře Mšeno zůstává?Odejdou všichni, kteří kmenově patří do FK Jablonec, pokud samozřejmě nebudou chtít zůstat ve Mšeně.

A co trenér Procházka, nelituje, že odchází ze Mšena?

S trenérem Procházkou jsme se rozešli v dobrém. Možná toho lituje, nevím. O tom jsme nehovořili.

Jaké soutěže bude v další sezóně Mšeno A hrát?

A mužstvo se přihlásí do I.B třídy krajských soutěží.

Kdo bude mšenské áčko v přípravě a na podzim vést?

A mužstvo bude trénovat David Ryšavý.

Nepřijde tak hezký fotbalový areál o návštěvníky?

Určitě ne, bude zde hrát svá mistrovská utkání FK Jablonec B hrající ČFL, naše A mužstvo bude hrát v rámci I.B třídy s tradičními soupeři z jabloneckého okresu, což bude atraktivní.

Uvažujete o spolupráci s jiným klubem?

Ne, neuvažuji.

Plánujete do nové sezony nějaké novinky pro diváky?

V tuto chvíli se soustředíme především na stabilizaci mládeže po nechtěné a dlouhé koronavirové pauze.

V této době jsou aktuální volby na nejvyšší fotbalový post, překvapilo vás něco v nominaci?

Za těch více jak 20 let co jsem ve funkci předsedy OFS mě snad už nic nepřekvapí. Ani odvaha některých kandidátů, jako například Fouska jít do boje. Dále pak až nepochopitelná touha Poborského stát se předsedou FAČR, protože nenabízí nic nového, jen staré struktury a ani doslova pro mě neuvěřitelná drzost ještě stávajícího předsedy Malíka a jeho kandidatura na místopředsedu FAČR. Celé jeho vládnutí fotbalu byl velký omyl, nerozumí fotbalu a jeho mediální výstupy jen škodily českému fotbalu.

Chybí vám v nominaci na předsedu výkonného výboru Fotbalové asociace České republiky (FAČR) ještě nějaké jméno?

Nechybí. Jsou tam lidé, kteří jsou slušní a myslí to s českým fotbalem dobře. Ale naopak jsou tam i prospěcháři. Stejně tak také lidé hodní a lidé myslící, ovšemi takoví, kteří si myslí, že můžou všechno. Prostě je to obraz naší fotbalové společnosti.