Trenér Mšena David Ryšavý: "Vyhráli jsme 7:0. Čekal jsem, že Vratislavice budou lepší, že nám budou trochu víc zatápět. Ve druhém poločase se nedostaly vůbec za půlku. Měl jsem zase možnost vystřídat hodně hráčů. Zahráli si úplně všichni, včetně náhradníků. A ti hru taky oživili. Hned jsme spustili vysoký pressing, to je naše velká síla a to nám svědčí. Napadali jsme je už v jejich rozehrávce a na to asi nebyl soupeř zvyklý. Asi jsme tím Vratislavice překvapili. Ve druhé půli už odpadly i fyzicky. Musím vyzvednout Jakuba Obršlíka, dal dneska čtyři góly. Ve třech zápasech třináct gólů, to nedá nějaký tým třeba za celou sezónu. Jestli mu tahle střelecká forma vydrží, tak to bude výborné. Už nám ho chtěli odlákat, dostal nabídky, ale Jakubovi se u nás líbí a doufám, že u nás taky vydrží. Říká, že je u nás spokojený. A já můžu jen potvrdit, že má výbornou střeleckou formu. Další tři, čtyři góly mohl ještě přidat Pavelka. Ten ale dneska neměl svůj střelecký den. Ale měli jsme ještě další šance, které jsme nevyužili. Kdyby ano, mohl být výsledek vyšší v náš prospěch. V dalších přípravných zápasech nás čekají středočeské týmy, Žitněves a Pěčice. Plánuju, že si s námi zahrají i kluci z béčka. Jinak na sobě pořád pracujeme, trénujeme čtyřikrát v týdnu. Kluci se schází v dostatečném počtu. Střídáme hráče, klukům se daří a vychází nám i hra, kterou chceme hrát. Je náročná na fyzičku, ale k tomu zaměřujeme i tréninky. Věřím, že se nám příprava pak v sezóně zúročí. Teď se nám daří, ale důležité pro nás bude, aby se nám pak dařilo v soutěži. Hlavně musí být kluci zdraví a musí vydržet skvělá forma našim útočníkům. Budeme na sobě pracovat dál. Pořád jsou to jen přáteláky. Rozhodovat se bude až v mistráku. Musíme stát nohama na zemi a snažit se být pořád lepší."

