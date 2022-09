Jiskra Mšeno A – Smržovka A 4:0 (2:0)

„Ve třetí minutě hned Vokuš vyfasoval červenou kartu, a tak hrála Smržovka v oslabení. To stejné ale potkalo nás, když ji v 18. dostal náš Zachoval, takže oba týmy hrály dál jen v desíti. Tím se hra o trochu vyrovnala. Naši mladí hráči se ale brzy ukázali a přehrávali soupeře, byli rychlejší. Smržovka neměla ani jednu šanci, byla naopak na našem velkém hřišti pomalejší. Jsem spokojený,“ pochvaloval zápas trenér Mšena David Ryšavý.

Desná – Bozkov 4:0 (3:0)

„V utkání jsme měli celou dobu převahu a tu jsme vyjádřili i gólově. Už ve třetí minutě jsme se ujali vedení gólem Blažka, jeho prvním, který vstřelil za muže. Dařilo se nám a od vyšší porážky uchránila Bozkov několikrát branková konstrukce. Čisté konto si připsal při své premiéře brankář „DoDo“ neboli Doležal.“

Přepeře B – Sokol Držkov 2:1 (0:0)

Loni neporažený Držkov v podzimní sezóně přemožitele našel. A po tomto zápase k nim patřilo také béčko Přepeří. Vedoucí týmu Martin Kvapil výkon mužstva chválil. „Opět nás podržel gólman, kdybychom byli bez něho, tak by to asi nedopadlo. Vedli jsme 2:0. Zápas byl vcelku vyrovnaný a my jsme měli víc štěstí, že jsme to urvali na svoji stranu. Pak jsme se zbytečně trochu zatáhli a začal hrát víc soupeř. Škoda toho jednoho gólu v naší síti, protože mohl mít náš brankář čtyři zápase v kuse s nulou. Mrzelo ho to. Ale náš výkon byl super, všichni nechali na hřišti všechno. V dalším kole jsme zase doma, to přijedou Roztoky. A doma se neprohrává. Na ně máme občas smůlu, ale budeme se snažit tři body získat a neprohrát.“

V dešti dostala hřiště zabrat. A zabrat dostaly i některé týmy

„Nedávali jsme góly,“ okomentoval prohru trenér Držkova Evžen Dvořák. „Byl to remízový zápas. Selhali jsme v koncovce. Ke konci jsme měli drtivý tlak, abychom vyrovnali. Ale neměli Tomáše Čížka ani Justa, abychom zápas otočili v náš prospěch. Museli jsme vzít kluky z béčka, kteří jsou zdraví. To se taky na hře trochu podepsalo, ale chci jim poděkovat, že s nám pomohli a odehráli to. Nechtěli jsme dostat třeba 7:0 a k tomu ještě nějaké blbé góly. Minimálně na bod jsme měli. Škoda, každý den není posvícení, musíme se soustředit teď na další kolo. Budeme mít doma Smržovku a porazit ji. O víkendu by už měl hrát Tomáš Čížek a v následujícím by se měl přidat Pepa Just a Marek Kysela. Kdyby se tito hráči už vrátili, tak už nás nikdo neporazí.“

Sokol Plavy – Jablonec nad Jizerou 7:0 (3:0)

Za vítězné Plavy trenér Jaroslav Pekelský: „Soupeř měl stejný problém jako my před týdnem. Chyběli mu lidi do sestavy. Byli rádi, že ji dali dohromady. Chlapi se snažili, ale podle toho to vypadalo. My máme tři body, jsme spokojení.“V kabině Jablonce řádí nemoci. To poměrně zacloumalo se sestavou, která nastoupila proti mužstvu Plavů. „Dělali si s námi, co chtěli. Nás nastoupilo deset, tři z toho jsme měli horečku. Já jsem sice na antibiotikách, ale stejně jsem musel jako trenér nastoupit. A bylo to hrozný,“ říká hrající trenér Robert Chlup. „Doteď se z toho doma u kamen sbírám. Takže rychle se uzdravit, tohle kolo zapomenout a doufat, že příště už to bude lepší,“ směje se Chlup.

TJ Sokol Roztoky u Jilemnice – FC Pěnčín B 2:2 (1:2)

„Z týmu soupeře jsem měl velice dobrý dojem. Byli mladí, velice příjemní, komunikativní, slušní. Herně byli v určitých pasážích mnohem fotbalovější než my a věděli jsme, že nás čeká hodně běhání,“ popisuje trenér domácích Jakub Illner. „Díky skvělému gólmanovi jsme přežili úvodní penaltu. Následoval jeden lacinější gól, který jsme hned vyrovnali, ale ještě do poločasu soupeř zvýšil na 2:1. Ale snažíme se bojovat, a to nám nakonec přineslo uspokojivý výsledek,“ říká trenér. „A začali jsme s takovým novým projektem. Pořídili jsme trackovací vestu a snažíme se monitorovat hráče, kolik toho naběhají, jak rychle apod. Zatím jsem v tom ponořený týden, ale je to cesta, po které bychom chtěli jít,“ vysvětluje nadšeně trenér Illner.Za Pěnčín trenér Jan Řezáč domácí chválil. „Domácí hráli dobře, poctivě do defenzívy. Remíza zápasu sluší. My jsme nepodali dobrý výkon, nedostali jsme se do našeho tempa a neplnili jsme to, co jsme si řekli. Navíc jsme na začátku zápasu ještě nedali penaltu. Pak jsme se dostali do vedení, ale po chybě soupeř vyrovnal. Z naší strany to nebylo ono, měli jsme špatný pohyb. Vázla kombinace, nebyli jsme aktivní. Před poločasem jsme sice vedli 2:1, myslel jsem si, že nás to nakopne. V kabině byla trochu bouřka. Ale, i když jsme vedli, nebylo to tentokrát dobrý. Teď máme doma Plavy, musíme to napravit. Hrajeme už v pátek od 17 hodin.“

Jiskra Harrachov – TJ Lučany 7:0 (4:0)

Tým Lučan podává slabší výkony, než tomu bývalo v minulé sezóně. „Soupeř je slabší, protože mu odešlo několik klíčových hráčů, počínaje Petrem Bukvicem. My jsme také hráli oslabení, chybělo nám taky několik lidí. Ale zvládli jsme to. Soupeř si vytvořil jednu velkou šanci až za stavu 6:0. Jinak se celou dobu jen bránil. Počítali jsme, že na tom budou Lučany líp. Jsme rádi, že jsme to zvládli, protože jsme teď dvakrát klopýtli, když jsme hráli jen remízu. Je dobře, že Roztoky vzaly dva body Pěnčínu. Tak jsme se na něj dotáhli a má to pro nás velký náboj. Teď nás čeká Bozkov, tam to bude taky nevyzpytatelné. Ale už se na to těšíme,“ řekl kouč Harrachova Lukáš Halama. A výkon oslabených hostů zhodnotil předseda Lučan Oldřich Churý: „Nám chybělo pět hráčů ze základní sestavy, včetně gólmana, takže celá hlavní kostra mužstva. Měli jsme velké problémy dát dohromady jedenáct lidí. Takovou absenci nepamatuju. Pomohli nám hráči z béčka. Na lavičce jsme měli tři na střídání. Kluci, co jeli, zaslouží pochvalu vůbec za to, že jeli a hráli. Harrachov je na špici tabulky, má kvalitní mančaft. Ale možná by nebyla prohra tak tragická, pokud bychom nedělali zbytečné chyby. To pak kluky už položilo. Ale dali jsme i břevno a tyč, ale tolik šancí, jako Harrachov, jsme neměli. Byl lepší. My už se musíme dát dohromady, je na čase. Na podzim máme problémy se pořádně sejít,“ konstatoval Oldřich Churý.