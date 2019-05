Velké Hamry B – Rychnov 4:3 (0:1)

„Po vedení 2:0 jsme udělali penaltu, která dostala domácí do hry. Ještě v 76. minutě jsme vedli 3:2, ale domácí průběh utkání otočili a v 88. rozhodli o své výhře,“ uvedl k zápasu trenér hostů Miroslav Procházka. Do utkání po delší době nastoupili za Rychnov už také Feri a Plátek a na výkonu týmu to bylo velice znát. K vítězství to ale nestačilo. „Pro naše hráče to bylo velmi náročné utkání, po taktické i fyzické stránce jsme ho ale odehráli skvěle,“ řekl kouč hostujícího mužstva.

Sestava Hamrů: J. Štětkář, Dědek, D. Štětkář, Jiřikovský, Svoboda, Soukup, Vencbauer, Linka, Jeřábek, Rudolf, Vítkovič, Miček, Říha, Brožek

Sestava Rychnova: Ducháček, Dupač, Petr, Maryško, Jindra, Janků, Procházka, Kubát, Lána, Plátek, Feri, Viktora, Hrstka

Branky: 59, 70., 82 Rudolf, 88. Vecbauer - 37. Feri, 53. Petr, 76. Maryško