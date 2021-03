Jak je vám bez fotbalu?

Je to šílený. Strašně to letí, mně už je třicet a ještě jsem se těšil, že si fotbal pár let užiju. Ale rok je pryč a zatím to, bohužel, stále nejde. Když jsme ještě mohli trénovat a byli v pohybu, tak nad tím tak člověk nepřemýšlel. Teď už je to jiné. No a vzhledem k tomu, že mi bylo v lednu třicet, tak bych se nejraději už zase viděl na hřišti.

Trénujete individuálně?

Nejsem zrovna typ, který by chodil každý den sám běhat. Ale po týdnu, čtrnácti dnech už to člověka donutí, pocejtí, že už to není ono. Chodím se s kamarádem proběhnout na jabloneckou přehradu. Ale je to jiný pohyb, než když běháme na hřišti. A taky když člověka k tréninku někdo donutí, tak je to jiné, jinak se maká.

Fotbalistům asi teď zbývá spousta volného času. K čemu ho využíváte?

Trávím víc času s rodinou než obvykle v době, kdy se hraje fotbal. A pak se hodně věnuju pejskovi, s ním chodím často na procházky.

Bylo vám třicet. Jak si dál představujete svoji kariéru fotbalisty?

Záleží hlavně na zdraví a na tom, co tělo dovolí. Ale vzhledem k mým zkušenostem si myslím, že divizi nebo krajský přebor bych mohl hrát ještě dlouho. Úplný dřevo nejsem.



Jak vidíte po této pauze budoucnost českého fotbalu?

Fotbal to nebude mít vůbec jednoduché. Možná ubudou sponzoři, daleko míň jich bude chtít dávat peníze do sportu, konkrétně do fotbalu. Uvidíme, jak to každý klub ustojí. Ale už jsem dostal informace, že někteří hráči z divize, z ostatních týmů, už s fotbalem, díky této pauze, skončili.



Hamrovský A tým má divizní soutěž dobře rozehranou. Jste čtvrtí, chcete ji vyhrát?

Zatím se nám dařilo. A o to víc to každého mrzí Do konce ještě pár zápasů zbývá. Ale určitě se chceme poprat o postup do vyšší soutěže. Hamry se netají s tím, že by chtěly postoupit do vyšší soutěže. Uvidíme, jak to bude dál. Ale pro nás je škoda, že tohle nastalo, že se fotbal zastavil a přestali jsme hrát.

Jak vidíte nejbližší budoucnost, kdy myslíte, že bude fotbal zase pokračovat?

Jsme optimisti. Bavíme se o tom s vedením, s klukama o tom navzájem komunikujeme. Vycházíme z oficiálních zpráv na internetu. Věřím, že je reálné, aby se podzimní část dohrála. Potřebujeme nějaké zápasy ještě dohrát a k tomu jaro. Myslím, že do konce června by se všechno dalo stihnout. Musíme věřit, že to dopadne.



To byste ale také potřebovali začít brzy trénovat…

To určitě. Prioritou pro nás teď je, aby nás pustili alespoň trénovat. Bez tréninků to nejde. Tak snad po Velikonocích. Dva, tři týdny trénink, nějaký přátelák a pak začít hrát soutěž.