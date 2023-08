V prvním kole nového ročníku A třídy zavítal Rychnov k nováčkovi soutěže do libereckých Ruprechtic. Ruprechticím se podařilo v přípravě porazit i celky z krajského přeboru. A s euforií z postupu z minulého ročníku šel tak ze soupeře jistý respekt. To se potvrdilo již v první minutě.

„Z první šance jsme inkasovali branku. Úvod utkání jsme nezvládali, soupeř byl daleko dravější. Podařilo se nám vyrovnat z přímého kopu, kdy Paldus trefil přesně roh branky. Poločas skončil 1:1. Ve druhém poločase jsme po brejkové situaci zvýšili na 2:1 střelou Dupače," řekl asistent trenéra Ondřej Králíček.

Pak se trefili dva noví hráči Rychnova, Marek Filip a Maksym Kachanyuk. Třetím novým hráčem Rychnovských byl brankář Ladislav Špís z jabloneckého dorostu. "Ten si vedl v prvním mužském zápase velmi dobře," chválil asistent Králíček.

Mšeno – Mimoň 2:2 (1:1)

„Bylo to nervózní utkání, z naší strany určitě. Nehráli jsme naši hru. Nakopávali jsme balóny a nehráli jsme tak, jako v přípravných zápasech. Za nás nastoupili mladí kluci, byl to jejich první zápas ve vyšší třídě. Přišlo i dost fanoušků," řekl za domácí trenér David Ryšavý.

Na jeho týmu bylo znát, že se trochu bojí hrát. Přece jen to byla premiéra ve vyšší soutěži. Vedli 1:0, pak dostali gól po vlastní chybě. Ale do sítě soupeře brzy vstřelili další. Ten jim ho brzy oplatil a gólem je potrestal za další chybu.

"Byly to dva smolné góly, oba po našich chybách. Pozitivní je, že jsme neprohráli a máme bod. Soupeř byl kvalitní. Měl jsem hodně náhradníků. Celkově mám na výběr hodně hráčů. Ještě budu dál ladit tu nejlepší sestavu do dalších utkání. Remíza v prvním kole je dobrá. Kluci poznali, že to tak lehké nebude a že musíme hrát naši hru, kterou trénujeme. V prvním našem utkání v I. A třídě sehrála svoji roli nervozita. Ale hraje se dál," zhodnotil duel Ryšavý.

Krásná Studánka – Jivan Bělá 1:3 (1:1)

„Nesehráli jsme žádnou přípravu, takže jsme s výsledkem spokojení. Vstoupili jsme do sezóny tak, že jsme nevěděli, jak posily zapadnou do týmu. Ty se ale ukázaly být nadmíru prospěšné. Útočník Milan Drobný na gól nahrával a gól taky dal. Projevila se zkušenost Tomáše Janů, vyrovnával na 1:1 nádherným gólem z trestného kopu jako za starých, dobrých časů, za Bergera. Třetí gól dával hlavou Petr Musílek. To byla krásná akce z rohu. Podržel nás brankář, který chytil druhou penaltu v zápase, to bylo asi v 82. minutě. První domácí proměnili. Závěr zápasu proto nebyl hektický a dramatický. Víme o spoustě věcí, které musíme dopilovat. V prvním zápase se ale ukázalo, že jsme zvolili správnou cestu. A že jsme, díky trenéru Grebeníčkovi, měli štěstí na výběr hráčů. Předchozí dvě sezóny jsme vítězně nezačali, trápili jsme se a taková situace se prohlubovala. Když nevyhrajete první, druhý, třetí zápas, to dobré není. V sezóně 2024 slavíme osmdesát let bělského fotbalu, i to by mělo kluky motivovat k co nejlepším, až k nadstandardním výkonům. A oslavit takové výročí postupem do vyšší soutěže, to by byla bomba. V dalším zápase přivítáme nováčka, přijede Mšeno. My se na ně připravíme. Loňská sezóna nám nevyšla hlavně doma. Chceme to změnit a potěšit fanoušky. I dnes za námi vyrazili do Krásné Studánky.“



Rozstání – Semily 2:1 (1:0)

trenér hostů Miroslav Hejduk:

„Tým prošel od minulé sezóny velkou obměnou a na konci přípravy má za sebou kus dobré práce. Bohužel, první soutěžní zápas na krásném, ale malinkém stadiónu v Rozstání potvrdil, čeho jsme se obávali. Nedostatek prostoru na většině venkovních hřišť a tomu přizpůsobená agresivní hra soupeřů – to jsou věci, na které se musíme ještě mnohem lépe připravit. Nemůžu hráčům upřít bojovnost, ale celý druhý poločas jsme hráli proti deseti a místo toho, abychom se soustředili na vlastní fotbal a výrazně zkušenější soupeře uběhali, jsme přistoupili na jejich hru. Rozhodčí vlastně nemusel vytáhnout píšťalku z pusy, zato mu narostlo pravé rameno ze zvedání karet. A tak na fotbalové měření sil prakticky nedošlo. Nicméně pro nás je to cenná zkušenost a máme si co přenést do dalších kol, zejména na venkovních trávnících. Příští týden přijede do Semil Doubí, na zápas budeme nachystaní zase o týden lépe a věřím, že si ho společně s domácími fanoušky užijeme.“