Asistent trenéra Rychnova Ondřej Králíček: „Před dlouhou zimní pauzou jsme chtěli plně bodovat. V prvním střetnutí byl zápas dost vyrovnaný a Hejnice nás porazily 2:1. Ale teď na podzim, po posledním zápase, jsme gólově při chuti, a to se projevilo i proti soupeři z Hejnic. Byli to ale překvapivě hosté, kteří se po chytré nahrávce za obranu a zaváhání domácích hráčů dostali do vedení už ve 2. minutě zápasu. To však byla po zbytek zápasu asi ojedinělá příležitost hostů. Po zbytek utkání měli míč na nohách hráči ze Spartaku. V prvním poločase nám chyběla přesnost přihrávek a pohyb v nabídce. Úvod byl zmatený, až uspěchaný. Vyplatil se nám důraz v pokutovém území, a tak jsme první poločas vyhráli poměrem 4:1. V druhém poločase to byla především hra domácího týmu, který přidal ještě tři branky navrch. Konečný stav utkání 7:1.“

Pěnčín (LK) – Bělá 3:2 (1:2)

Za hosty Milan Poličanský: „Nesešli jsme se v kompletní sestavě, byla to bída s jedním náhradníkem, gólmanem. Ale v první půli jsme byli lepší, vedli jsme 1:0 gólem Bučka. Soupeř vyrovnal a náš Motejlek zvýšil ještě do poločasu na 2:1. Ve druhé půli musel pro zranění odstoupit Ondra Šmíd. A tím u nás už neměl kdo útočit a soupeř šel do vedení. Nás zachránil gólman, protože domácí mohli dát ještě tři, čtyři góly. Byli lepší, potvrdili to vyrovnáním z penalty. Jestli byla nebo nebyla, to je otázka. Ale Pěnčín tím skóre otočil. Byl to náš poslední zápas, ještě si sedneme a celou sezónu si zrekapitulujeme.“



Vesec – Semily 2:0 (0:0)

„První poločas jsme měli lepší, ten druhý byl horší. Ve druhém jsme udělali chybu a domácí ji potrestali. Až v 90. minutě rozhodli vstřelením dalšího gólu do naší brány. Myslím ale, že by zápasu slušela víc remíza. Byl to náš poslední zápas a teď budeme odpočívat, občas si dáme fotbal v hale," řekl za Semilské Tomáš Mazánek.



Žibřidice – Košťálov 3:0 (0:0)

Trenér hostů Ivo Jiříček: „Chybělo nám pět hráčů ze základu, přijeli jsme ve slabší sestavě. Ale utkání špatně nevypadalo. Domácí měli prvních dvacet minut územní převahu. Dvakrát nás výborný Klazar zachránil, dokonce chytil penaltu. Díky tomu jsme přežili první poločas bez gólů v naší bráně. Ve druhé půli se hrál vyrovnaný fotbal, ale v 60. minutě, po přísném vyloučení našeho Cermana, jsme šli do desíti. To pomohlo domácím a ujali se vedení. Nás to nakoplo a začali jsme i v deseti být hodně nebezpeční. Měli jsme ještě tři gólové šance. Domácí bránili a zdržovali. V posledních pěti minutách jsme vsadili na útok, už bylo jedno, jestli prohrajeme jedna nebo dva nula. A právě v posledních minutách domácí zvýšili na 2:0 a pak z penalty na 3:0. Z naší strany jsme hráli dobrý fotbal, i když jsme byli v takovém oslabení.“