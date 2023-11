V dalším zápase I. A třídy byla lavička Bělé na infarkt. Trenér Grebeníček má jasno: „Máme strašně malou úspěšnost," říká. Semily bojovaly do poslední vteřiny. Mšeno nehrálo. V Rozstání nebyl terén vhodný k utkání.

Rychnov - Vesec | Video: Josef Březina

Rychnov – Vesec 5:5 (3:1)

Předchozí dvě utkání zvládli Rychnovští výborně, chtěli navázat na dobré výkony i tentokrát, ale soupeř trestal jejich nezodpovědnost. První dvě branky trefili po chybách soupeře. Ve 27. minutě zvyšoval Dupač už na 3:1, tímto výsledkem také skončil první poločas, ve kterém domácí byli po zásluze lepším týmem.

„Ovšem to neplatilo zcela jistě v druhém poločase, kdy Vesec dokázal dvakrát smazat naše dvoubrankové vedení. V 84. minutě hosté vyrovnali na 5:5 a tímto výsledkem také zápas skončil. Jednalo se o náročné utkání, plné soubojů, v tom je Vesec silný. Obdrželi jsme čtyři totožné branky vlivem nezodpovědnosti a nedůrazu v malém vápně po centrovaných míčích. Na tom musíme zapracovat. Když zápas vedete o dvě branky, měli byste ho už zvládnout. Vesec si bod za větší bojovnost zasloužil," řekl za Rychnov trenér Ondřej Králíček.

Semily – Krásná Studánka 2:1 (0:0)

V sobotním domácím utkání soupeřů ze dna tabulky byla znát na domácím týmu velká nervozita. První poločas ještě snesl určité fotbalové měřítko, přestože finální část nebyla v pořádku.

„Od začátku druhého poločasu šel vývoj utkání proti Semilům dolů, brzy inkasovaný gól z ojedinělého brejku soupeře, zranění dalšího našeho hráče, neproměněná penalta,… to všechno přispělo asi k nejméně koukatelnému fotbalu podzimní části z naší strany. O to víc si vážím obratu utkání v posledních deseti minutách, který mám přinesl důležité tři body a snad alespoň trochu potěšil naše fanoušky. Klukům musím poděkovat tentokrát za bojovnost a morálku jít za vítězstvím do poslední minuty,“ řekl po zápase trenér Semil Miroslav Hejduk.

Z Bělé vyrazil autobus fanoušků. Mšeno si připsalo už třetí výhru

Bělá – Žibřidice 3:3 (2:1)

„Bylo to hrozné utkání, skoro na infarkt. První půlka byla z naší strany dobrá, nastřelili jsme dvě tyče, břevno. Kdyby první poločas skončil 6:1, tak bylo asi vystaráno. Bohužel jsme plno šancí neproměnili. A druhá půlka byla z naší strany snad nejhorší, kterou jsme na podzim předvedli. Do 70. minuty jsme byli úplně mimo. Úplně jsme přenechali iniciativu soupeři. Dostali jsme dva góly, úplně se nám to vymstilo. A pak jsme doháněli výsledek. Museli jsme udělat nějaké nucené změny v sestavě. Tři, čtyři hráči nebyli. Musíme proměňovat šance, máme strašně malou úspěšnost. Ještě hrajeme dva zápasy, teď jedeme do Bílého Kostela, ale už budeme zase kompletní. Tam se chceme poprat o body," řekl za domácí trenér David Grebeníček.

Bělá chce udržet bilanci přes zimu jen s jedním prohraným zápasem. Proto už nehodlá ve zbývajících dvou kolech prohrát. Má ale docela těžké soupeře. V posledním kole ji čeká doma Vesec. Terény už jsou těžké, podmáčené, rychle na tom ubývají síly. O body se ale určitě tým Bělé popere. Po pár týdnech volna se už chtějí v Bělé připravovat na jaro. Plánují i soustředění na horách.

„Bylo to neštěstí. Jak jsme minule ve Studenci získali, tak jsme tentokrát ztratili. Měli jsme vyhrát první poločas aspoň 5:0, byli jsme výrazně lepší, měli jsme obrovskou převahu, spousta šancí. Šli jsme do vedení 1:0. Soupeř přijel jen v jedenácti lidech. Zahazovali jsme ledabyle šance a byli jsme za to potrestáni. Hosté vyrovnali. Hráč Drobník dal svým druhým gólem na 2:1. Místo, abychom je v druhé půli zmáčkli, tak nehráli, byli pomalí, všechno prohrávali a najednou to bylo 2:2, za chvíli 3:2 pro hosty. A zmar. Bylo zle. Na lavičce jsme se trápili, byli jsme naštvaní. Nelíbilo se to ani divákům, už se taky ozývali. Rozhodčí nastavil čtyři minuty a v čase 93:40 hráč Musílek neuvěřitelnou střelou do šibenice to vymetl a vyrovnal na 3:3. To byl gól měsíce. My jsme ale ztratili dva body, to nás mrzelo," hodnotil vedoucí týmu Bělé Slavomír Beran.

Rozstání – Mšeno

NEHRÁLO SE pro nezpůsobilý terén. Nový termín bude na jaře.