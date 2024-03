Rychnov – Sedmihorky 0:1

„Hráli jsme vyrovnaný zápas, čekali jsme, že dostaneme od Sedmihorek i víc, ale zvládli jsme to. Do Lomnice jsme přijeli jen v jedenácti, soupeř měl koho střídat. Naši fyzicky vydrželi, spíš bránili, méně stříleli. Měli to jako takový atletický trénink. Prohra 1:0 s týmem krajského přeboru není ostuda. Byl to pro nás poslední zápas Zimního poháru ve skupině a předposlední příprava. Poslední bude za týden (9.3.) v Turnově, kde hrajeme přátelské utkání proti německému týmu z podobné soutěže, jako hrajeme my. Ten je tady na soustředění. A pak už nás čeká dohrávka podzimního mistrovského zápasu proti Mšenu, 16.3. v 15 hodin,“ okomentoval dění za Rychnov trenér Miroslav Procházka.

Trenér Sedmihorek: Podzim se nám nepovedl. Na jaře to musíme napravit

„Vyhráli jsme, ale herně to nebylo dobré. Zápas se nám nepovedl, soupeř byl jen v jedenácti. Vzdoroval nám. Ve druhé půli měl nějaké šance. My jsme naše šance neproměnili a musíme s tím něco dělat. V poháru jsme skončili druzí, zřejmě nebudeme hrát vyřazovací část. Máme do začátku soutěže tři týdny. Musíme si zajistit ještě nějaká přátelská utkání. Budeme celý týden trénovat,“ řekl trenér Sedmihorek Pavel Šafář.