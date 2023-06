góly: 2x Grebeníček – 2x Paldus, Havlíček, Pleštil



Trenér Rychnova Miroslav Procházka: „Myslím, že jsme byli dnes opravdu lepší. V první půli jsme si vytvořili minimálně čtyři, pět gólových šancí, kdyby byl závěrečný výsledek 2:6, tak by se nemohl nikdo divit. Pak jsme se, když domácí vyrovnali, začali bát o výsledek. Do druhé půle jsme si řekli to samé, do kombinace, což se podařilo. Myslím, že jsme domácí přehráli. Nebyli jsme už tak výrazní, tak jsem rád, že to vyšlo, jsme spokojení. Rozhodčí šetřil kartami, ale v rámci zápasu to bylo dobré. Náš hráč taky dostal červenou, takže příští zápas hrát nebude, což není dobře. Čeká nás Chrastava. Máme cíl udělat páté místo, s Chrastavou to bude těžký zápas, ale je to už poslední utkání, pak rozlučka a budeme rádi, že už je konec.

Rychnov je v klidu. Na jaře ale bude potřebovat nové posily

Vedoucí domácího týmu Slavomír Beran: „S Rychnovem hrajeme vždycky vyrovnané utkání, je to fotbalový mančaft. I dnes to k tomu směřovalo, pro diváky to byla hezká podívaná za hezkého počasí. Prokázala se lepší kvalita soupeře, větší soudržnost. Za nás hráli dva hráči po dlouhodobé rekonvalescenci a bylo znát, že nemají natrénováno. Bylo nás patnáct, tým jsme neměli složený ofenzivně, vzadu nám chyběli dva stabilní beci. Kluci podali výborný výkon. Za stavu 2:0 to v 18. minutě vypadalo na velký průšvih, ale my jsme dokázali krásnými góly vyrovnat. Pak se hra přelévala, klíčové pro vývoj utkání bylo, že jsme měli dvě obrovské příležitosti, které jsme nedotáhli do konce, gól jsme nedali. Pak už to bylo na sílu, museli jsme střídat, kvalita nám šla dolů, nedalo se s tím nic dělat. Soupeř na tom byl pořád stejně, hrál trpělivě, do stran, roztahoval to a zakončení se mu podařilo. My naopak ještě jeden inkasovali z penalty. Přišlo hodně diváků. Děkuju klukům za odvedené výkony, soupeři gratuluji k výhře. My se popereme o body ještě příští týden v Krásné Studánce. Bude to vyrovnané utkání. Rozdáme si to o celkové umístění, pohyb v tabulce už se konat nebude. Jsme sedmí, splnili jsme si cíl, který jsme si stanovili.“

Semily – Rozstání 4:1 (2:0)



góly: 2x Kohout, Lukeš, Frolík – Strnadel



Za domácí hrající trenér Tomáš Mazánek: „V posledním domácím zápase sezóny jsme se chtěli s fanoušky rozloučit vítězně, hráči zápas odmakali a všechny body zůstaly zaslouženě v Semilech.“