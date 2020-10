Hosté přijeli do Jablonečku potvrdit první místo v I. B třídě východ LK, ale, i když jsou domácí poslední, nechtěli zápas podcenit.Utkání nejprve začalo minutou ticha za zemřelého domácího trenéra.



Jablonec nad Jizerou – Rychnov 0:5 (0 :1)



Od začátku udávali hosté tempo zápasu a tlačili se před domácí branku.

Dvě obrovské šance Hlubůčka ale zůstaly nevyužité. „V 6. minutě utekl po pravé straně Dupač a jeho centr našel hlavu Dvořáčka a dostal nás do vedení. Chtěli jsme přidat ještě další góly, ale velké šance Dupače, Kubáta, Janků zůstaly bez gólu,“ popsal průběh zápas vedoucí rychnovského mužstva Milan Pfeiffer.



Ve 40. minutě hostující brankář včasným vyběhnutím podržel hosty. O poločase v kabině zvýšili trenéři hlas a kladli důraz na to, aby se proměňovali šance, kterých bylo moc. Hned ve 47. minutě našel centrem do vápna Janků Kubu Dvořáčka. Ten zvýšil vedení hostů na 2:0. Hosté nadále okupovali branku a výsledkem byl únik agilního Kuby Dvořáčka, který se nemýlil a svým třetím golem zvýšil vedení na 3:0. V 60. minutě domácí kopali pokutový kop, ale hostující gólman Ducháček ho chytil. V 64. minutě centroval z pravé strany Petr a jeho centr ve skluzu uklidil do brány Jindra. A v 68. minutě kopali hosté roh a Petr hlavou zvýšil na 5:0 pro hosty. Ti zvítězili z přehledem a nadále vedou tabulku.



Sestava: Ducháček ,Mastník, Petr, Pleštil, Kubát K. (46.Kubát F.), Dupač, Hlubůček ( 46.Jindra)Zmeškal ,Procházka, Janků(60.Manhart 67.Havlíček),Dvořáček( 73.Hrstka)

Branky: J .Dvořáček 3x ,Jindra 1x,Petr 1x