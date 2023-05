Jivan Bělá – Košťálov/Libštát 2:4 (1:3)

Branky: Otmar, Strniska – Piry, Cerman, Houžvička

Za domácí vedoucí týmu Slavomír Beran: „Pro nás derby dobře nedopadlo, prohráli jsme doma 2:4. Přišlo přes dvě stě fanoušků, krásná návštěva. Fotbal byl vyrovnaný, nebyli jsme horší. První gól jsme inkasovali po naší zbytečné chybě. Hosté se v osmé minutě dostali do vedení, my jsme za čtyři minuty vyrovnali. Převzali jsme iniciativu. Ale neproměnili jsme šance. Propadli jsme a dostali zbytečný gól. Doplatili jsme na naše chyby. Poločas 3:1 zkušenému Košťálovu stačil, ale my jsme to nezabalili, kluci bojovali až do konce. Košťálov hrál výborně, vyhrál lepší,dal krásné góly, patří mu blahopřání. My jsme snížili na 2:4, měli jsme dvě krásné šance, ale ty jsme neproměnili. Pro diváky to bylo pěkné, fotbalové utkání. Všichni jsme se navzájem pochválili, fanoušci se nepoprali, vždycky tady máme přátelskou atmosféru a i rozhodčí byli příjemně překvapení. Všichni hodně a hlasitě fandili.“

Šafář: Neradi hrajeme s mančafty, které přijedou, ale fotbal hrát nechtějí

Za hosty trenér Ivo Jiřiček: „Byli jsme mírně lepší, rozhodovaly standardní situace, kluci to trefovali hlavami. Ve druhé půli jsme dali na 4:1 a vypadalo to, že ještě budeme přidávat další branky. Ale pak se to vyrovnalo. Bělá, po chybě stopera, snížila, trochu ji to nakoplo, ale my jsme to už taktickou hrou udrželi. Měli jsme při zápase i výbornou kulisu fanoušků, jako ostatně vždycky. Ale tentokrát naše béčko hrálo od 15 hodin v Nové Vsi a pak hned dorazili na toto utkání a bylo je, včetně bubnu za bránou, pořádně slyšet.“

Rozstání – Rychnov 1:0 (0:0)

Branka: Vojtěch

Trenér Rychnova Miroslav Procházka: „Na zápas jsme odjeli jen v jedenácti lidech, jeden hráč musel chytat. Neměli jsme žádného brankáře. Zahodili jsme tři stoprocentní šance, mohli jsme vést 3:0. Ve druhé půli hned zkraje jsme dostali gól. Šance jsme zase měli, ale nedali jsme. Kluci těžký zápas v jedenácti lidech, bez gólmana odehráli dobře, odbojovali. Nemohli jsme střídat. Sužuje nás úzký kádr, budeme si muset v létě sednout a říct si, co s tím dál. Zadarmo nikdo nechce hrát. Příště hrajeme doma proti Semilům, snad to bude lepší. V tabulce se pohybujeme kolem pátého, šestého místa. To je dostačující. Uvidíme, jestli posílíme na příští sezónu.“