Rychnov – Semily 4:0 (2:0)

Semily, i když klesly do nižší soutěže, svoji fotbalovu kvalitu vždycky měly. Navíc rychnovský trenér Miroslav Procházka u semilského týmu necelých deset let působil. „Nevěděl jsem, co od nich očekávat. Můj kamarád, současný trenér Honza Brett, má mladé mužstvo, dává ho dohromady. Myslím, že jsme je přehráli jak fyzicky, tak fotbalově. K žádné velké šanci se semilský tým nedostal, k ničemu jsme ho nepustili,“ popsal průběh zápasu Miroslav Procházka.

DOPLATILI NA PENALTU

Došlo také na penaltu, když hostující stoper neudržel nervy na uzdě a na adresu rozhodčího pronesl to, co by si neměl dovolit. A sudí nelenil a sáhl pro kartu. Od té doby Semily hrály v deseti hráčích a domácím tak otevřeli víc prostoru.

„Na výkonu se podepsalo i počasí. Hrát v takovém vedru není nic příjemného. Ideální by bylo v takovém počasí začínat až kolem osmnácté, devatenácté hodiny,“ dodal rychnovský kouč.

Ten také počítá s tím, že do mužstva ještě přibudou posily. „V kádru je dvaadvacet hráčů. Měli jsme teď ještě několik zraněných, někdo byl na dovolené. Jisté už je, že k nám přišly dvě posily, máme z Pěnčína Matušku a z Kokonína Hlubučka. Ještě potřebujeme ale druhého gólmana a stopera. Věřím, že se nám to do konce přestupního termínu povede,“přeje si Miroslav Procházka.

Sestava: Ducháček, Mastník, Kubát, Havlíček, Dupač, Petr, Procházka, Maryško, Janků, Matúška, Jindra, Hlubuček, Hrstka, Kalina, Viktora.

Branky: 23. Janků, 44. Procházka, 61. Maryško, 76. Dupač. Diváků: 60. Rozhodčí: Zlatník.