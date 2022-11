Asistent trenéra domácích Ondřej Králíček: „České Lípě se momentálně fotbalově nedaří, ale ve svých zápasech nemá všechny výsledky špatné. Hraje důrazný fotbal a těží z brejkových situací. Na to jsme se připravovali. Ze začátku utkání jsme víc hrozili my, ale byla to Lípa, která potrestala ztrátu našich balónu a Zeman dal na 0:1. V 19. minutě srovnal Havlíček, který nalezl střelný prach z minulé sezony a v zápase skóroval celkem 4x. Konec prvního poločasu jsme ovládli gólem ve 45.minutě, kdy byl stav 3:1.

Ve druhém poločase jsme přidali další čtyři branky a bylo rozhodnuto. Lípa stačila jen snížit stav utkání z pokutového kopu na 7:2.“



Krásná Studánka – Semily 2:2 (1:1)

Hrající trenér Semil Tomáš Mazánek: „Pro nás to byla první remíza po delší době, zatím jsme buď prohrávali nebo vyhrávali. Do utkání jsme vstoupili dobře, ale i přesto jsme asi v páté minutě dostali gól a prohrávali. Pak jsme se ale zvedli a podařilo se nám otočit. Vedli jsme 2:1, domácí nás pak ale ještě vyšachovali, měli nějaké šance a jednu využili. Jsme ale za remízu rádi a bod bereme, je to pro nás zisk. Mohly být tři, ale mohla být i nula. Hráli jsme na těžkém, rozbahněném terénu, moc o fotbale to nebylo, spíš bojovné. Podržel nás taky hodně náš brankář. Příští utkání hrajeme zase venku s Vescem, je to už první předehrávané kolo. Minimálně pro jeden bod tam jedeme, čeká nás tam těžký soupeř. Chceme bodovat a chceme natáhnout teď sérii, kdy se nám měsíc a pů daří. Začátek nám trochu nevyšel, kdybychom takhle hráli od začátku sezóny, mohlo to být lepší. Ale měli jsme zraněné hráče, těžko jsme se dávali dohromady a nějak jsme to museli odehrát. Od čtvrtého kola už to bylo lepší. A chceme, abychom pak od května byli v klidu.“

Doubí – Košťálov 1:2 (1:0)

Trenér domácích Ivo Jiříček: „Vítězství se rodilo těžko. Nastoupili jsme bez čtyř hráčů základní sestavy, dva z nich Holovič a Houžvička, nám chyběli. Do utkání jsme vstoupili dobře, vytvořili jsme si čtyři gólové přiležitosti a nevyužili ani jednu. Teprve po půl hodině hry se domácí ujali vedení, poločas 1:0 průběhu hry neodpovídal a my jsme z toho byli docela špatní. Pak ve druhé půli se nám to podařilo otočit. Kluci se semkli, víc bodovali. Nejdřív skóroval Cerman hlavou po krásném centru od Janaty. Potom střídající Rosenberg, který byl asi pět minut na hřišti, dal po pěkné akci rozhodující gól na 2:1. A pak jsme už vítězství naší hrou udržovali. Bylo vidět, že nám dneska ti dva naši útočníci chyběli. Ale hrál za nás Zajíc, sedmnáctiletý dorostenec a toho musím pochválit, hrál dobře. Třeba to bude budoucí naše posila. Příště hrajeme v Žibřidicích už předehrávku a to bude hodně těžké utkání o špičku tabulky. A pak máme ještě 19. listopadu dohrávku s Českou Lípou dohrávku, zřejmě už u ní na umělce.“

Bílý Kostel – Jivan Bělá 1:4 (1:2)

Za hosty vedoucí týmu Milan Poličanský: "První půlku prvního poločasu jsme byli lepší, nejprve jsme vedli 1:0. Domácí pak vyrovnali, ale ještě jsme do konce poločasu vstřelili jeden gól. Ve druhém jsme byli lepší, měli jsme hru ve vlastní režii až do stavu 3:1 pro náš tým, pak domácí měli několik šancí na vyrovnání, začali jsme se obávat o výsledek a začali jsme bránit. Pak jsme přidali čtvrtý gól a odvezli si tři body. Příští týden nás čeká poslední utkání podzimu s Pěnčínem."