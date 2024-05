„V Krásné Studánce jsme odehráli dva poločasy, které se už asi ani nemohly lišit víc. V první části jsme se nechali vyvést z míry malým hřištěm a hlavně tvrdým a nerovným povrchem. Míč nás neposlouchal, kazili jsme přihrávky, odevzdávali jednoduché míče. Místo toho, abychom se postupně uklidnili, přizpůsobili jsme se hře domácích, kteří nakopávali balóny a spoléhali na vhazování až do vápna. My jsme jim dovolili v klidu si hrát „to svoje“ a asi jsme doufali, že je přetlačíme ve vzduchu. Zaslouženě jsme o přestávce prohrávali 2:0. V druhém poločase jsme dali míč na zem. Pořád nás občas zradil nevyzpytatelný odskok, ale najednou jsme měli převahu a soupeř s námi vůbec nestíhal. Dlouho nám trvalo, než jsme si vytvořili větší šance, ale přece se podařilo a výsledek mohl nakonec být ještě lepší. Vážíme si však po průběhu zápasu i bodu a chlapcům musím za druhý poločas poděkovat,“ zdůraznil trenér Miroslav Hejduk.

Vesec – Rychnov 3:7 (2:3)

„Zápas se mi dnes hodnotí dobře, protože jsme měli pět porážek v řadě. Muselo se s tím něco udělat, ale máme úzký kádr. Přibyl jeden kvalitní hráč, který dal tři góly, takže hra se točila kolem něj a bylo to znát, proto ta výhra. I ostatní hráči kolem něj se zlepšili, opravdu pracovali. Tak bych si to představoval i do budoucna. Nová posila hrála dříve druhou ligu ve Varnsdorfu, byl za trenéra Rady v kádru áčka v Jablonci. A my teď máme v Rychnově v plánu postavit pro další sezónu nový tým, hrát kvalitní fotbal a někam zase Rychnov posunout. Jako trenér v Rychnově zůstanu, už teď sháním posily,“ řekl kouč Miroslav Procházka.

Žibřidice – Bělá 6:1 (2:0)

„Musel jsem udělat zase další změny kvůli zraněním, těch přibývá. Museli jsme vytáhnout kluky, kteří půl roku nehráli, jeli nám pomoct, abychom aspoň zápas odehráli. Domácí vyhráli zaslouženě. Co měli, tak proměnili, měli snad sto procentní úspěšnost. Pro nás to bylo o to krutější. Za stavu 3:0 jsme dali gól na 3:1 a druhý poločas jsme začali docela dobře. Měli jsme dvě tři šance, kdybychom je proměnili, tak bychom asi byli zpátky ve hře. Pak už to kluky zlomilo. Teď máme doma Bílý Kostel. Počítám, že aspoň dva tři kluci by mohli být už uzdravení, protože už jsou dlouhodobě zranění, ale uvidíme. Dnešním výsledkem jsme trochu znehodnotili celé jaro. Ale jak říkám, soupeř vyhrál zaslouženě. Nám to teď neklaplo. Nejsme holt kapela, abychom pořád vyhrávali. Nečekal jsem, že to bude nějaká hitparáda. Ale zase na druhou stranu jsem nečekal, že dostaneme šest gólů,“ zakončil hodnocení trenér Bělé David Grebeníček.

Rozstání – Mšeno A 1:1 (0:1)

„Dnes musím naprosto pochválit gólmana Míru Braniše, byl dneska stoprocentně nejlepší hráč na hřišti. Ve čtyřicáté minutě jsme vedli, takže jsme si říkali, že fotbal nemá logiku, protože soupeř měl víc gólových šancí a Míra v prvním poločase chytil asi šest gólů. Byl to jeho hvězdný výkon. Pak jsme trochu upravili rozestavení na tři záložníky, hra se vyrovnala. Ale, bohužel, pod tlakem v poslední vteřině zápasu jsme dostali gól na 1:1, takže jsme si vítězství neuhlídali. Ale myslím si, že by to bylo kruté pro soupeře, kdyby prohrál, protože opravdu hráli dobře.

Byli jsme trochu zklamaní, ale musím kluky pochválit za bojovnost. A kdyby někdo natáčel našeho gólmana Braniše, hned by šel do třetí ligy. Opravdu chytal výborně, musím říct klobouk dolů před tím, co předvedl. Soupeř byl z něj nešťastný. Myslím si, že to byl hráč zápasu. Díky němu jsme uhráli remízu, i když jsme mohli teoreticky vyhrát v posledních vteřinách, ale 1:1 bylo fér,“ hodnotil duel trenér A týmu Mšena David Ryšavý.