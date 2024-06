„Nehrálo se nám moc dobře. Už bylo vidět, že to chtěli mít kluci za sebou. Navíc bylo vedro, tak to bylo bez pohybu, takový chodící fotbal. Nějaké šance jsme měli. Nedali jsme jich čtyři pět, soupeřův gólman zachytal dobře. Za remízu jsme rádi. Teď nás v Bělé čekají o víkendu fotbalové oslavy,“ řekl trenér Bělé David Grebeníček.

Rychnov – Ruprechtice 5:3 (3:1)

„Navázali jsme na šňůru, kterou jsme zatím hráli. Jsme spokojení. Čeká nás poslední zápas v Rozstání. Dnešní zápas měl velmi dobrý začátek. Za stavu 3:1 jsme neproměnili penaltu. Ale soupeř se nedal, snížil až na 5:3 a zase to bylo v závěru o nervy,“ řekl k zápase trenér Miroslav Procházka.

Mimoň – Mšeno 6:0 (3:0)

„Nejeli jsme v úplně ideální sestavě. Domácí ve dvacáté minutě kopali standardky, my jsme neuhlídali vysoké hráče, takže dva góly hlavou hned ze začátku. Asi to bylo pro nás docela nečekané. Trochu jsme se sesypali. A podle toho to vypadalo dál. Na jaře se nám moc nedařilo. Jedeme teď společně na chalupu, tak to všechno probereme a začneme hledat i nové hráče do další sezóny,“ řekl trenér Mšena David Ryšavý.

Semily – Rozstání 1:5 (0:3)