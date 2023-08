První domácí zápas se odehráli Rychnovští v sobotu, když teploměr ukazoval ve stínu 30° stupňů. Dalo se očekávat velice náročné utkání. Vstoupili do něj značně oslabení díky nepřítomnosti hráčů kvůli dovoleným. Na průběhu zápasu to bylo znát. Hosté začali aktivněji a ve 20. minutě se jednoduchou kombinací dostali do úniku. Tam Dominik Bolina pak skóroval.

Rychnov měl mezitím další dvě gólové šance, ale hráči je vyřešili špatně. Druhý gól do domácí sítě padl smolně z kopaček domácího hráče, který špatně trefil míč. A ten skončil za zády domácího brankáře. Poločas skončil ve prospěch hostů 0:2.

„V 53. minutě dostal červenou kartu náš Procházka a oslabil tak svůj tým. Rozstání zkušeně drželo míč na svých kopačkách a navíc hráč Dobrovolný po sólové akci zvyšoval již na 0:3. Zápas se tak zdál rozhodnutý. Rozstání nám ale přidalo ještě čtvrtou branku z trestného kopu. A pak už jsme zápas za úmorného vedra už spíše dohrávali. Dostali jsme tak lekci z produktivity a kázně,“ shrnul poslední zápas Ondřej Králíček.



Semily – Doubí 3:1 (1:0)

Po nešťastném vstupu do sezóny si doma Semily napravily chuť. Utkání, ani přes horké počasí, nepostrádalo tempo.

„Hrál se kvalitní fotbal, v tomto směru zaslouží pochvalu i soupeř, který se nesnažil zbytečně kouskovat a ničit hru. Přestože podmínky by svědčily spíše návštěvě koupaliště než fotbalovému utkání, dorazili fanoušci ve slušnému počtu. V příštím kole budeme chtít určitě navázat na dobrý výkon. Pořád je vidět, že se tým sehrává, můžeme být ještě mnohem lepší a na to už se těším,“ řekl trenér Semil Miroslav Hejduk.

Bělá – Mšeno 3:2 (0:0)

Na střídačce domácích šlo o život. Nervy pracovaly na maximum a adrenalin byl na nejvyšším stupni. Hned v první minutě pískl rozhodčí přísnou penaltu.

„A prohrávali jsme 0:1. Ve třetí minutě jsme udělali chybu v obraně a bylo to 0:2. To zrovna nebyl top začátek. V deváté minutě soupeř nastřelil břevno a vypadalo to na ostudu. Náš trenér z lavičky vysílal na hřiště ostrá slova. A kluci si je vzali k srdci. Začali hrát po zemi a to bylo pro nás klíčové. Postupně jsme se zvedli. Ve 44. jsme dali penaltu na 1:2, to byl klíčový moment,“ popsal situaci na hřišti vedoucí domácího týmu Slavomír Beran.

V první minutě druhého poločasu nádhernou kombinační rychlou akcí na čtyři dotyky dala Bělá na 2:2. A pak rozhodla 85. minuta. Domácí kopali ze strany trestný kop a Vorel chytře po zemi mezi všemi zasunul balón za zadní tyč. „Kluci byli v tom vedru sedření, ale šťastní,“ dodal Beran.

V Bělé se mohou chlubit top fanoušky. A mezi nimi v ten moment vypukla velká radost, ještě větší oslava, nádherná atmosféra „Mšeno bylo fotbalové, bojovné, až moc ostré, padlo hodně žlutých karet. Fotbal to ale nebyl zákeřný. Soupeři patří naše uznání. Štěstí se přiklonilo tentokrát k nám. Až do závěrečného hvizdu jsme usilovali o to, abychom vyhráli,“ zdůraznil vedoucí týmu.

Za hosty trenér David Ryšavý:

„Hrálo se na menším hřišti než máme my, s trochu vyšší trávou. Měli jsme výborný nástup. Domácím to vyhovovalo. Měli jsme výborný nástup. Už v páté minutě jsme vedli. To jsem si ještě říkal, že by to mohlo být dobré. Obě branky vstřelil Tokár, na začátek to bylo parádní. Pak jsme dostali gól z penalty a bylo to 2:1. Ve 46. minutě se nedomluvil náš brankář se stoperem. Málo tam mluvíme, míč spadl do brány a bylo to 2:2. Až do konce druhého poločasu jsme měli víc ze hry, vytvořili jsme si šance,“ okomentoval dění na hřišti soupeře trenér David Ryšavý a popsal kritický moment zápasu.

Domácí byli bojovní, tvrdí, důrazní. V 80. minutě kopala Bělá trestný kop ze strany. Našemu brankáři tam přeběhli hráči, takže dobře neviděl. A dostal pěkný „šouráček“. Prohráli jsme, Bělá má důrazné chlapy, bojovníky, tam se asi vyhrávat moc nebude. My jsme to měli dobře rozehrané, pro nás to je škoda. Moc nám nevyhovovalo malé hřiště s vysokou trávou, byl to pomalejší povrch, nemohli jsme hrát naši hru po stranách, nechodily nám kryté balóny. Nedá se nic dělat, musíme se z toho oklepat a hrát dál. Poznali jsme ale zase jiného soupeře, jiné hřiště a taky jiné diváky. Ti asi umí strhnout svými pokřiky i rozhodčího. My jsme zatím stále zakřiknutí, moc jsme se nerozjeli. Je to teprve druhé kolo, seznamujeme se s I. A třídou. Věřím, že se to zlepší, dodal kouč Mšena.

Výhru ztratili hosté až ke konci zápasu. Ještě, jak dodal trenér Ryšavý, ladí stále optimální sestavu. Příští utkání hrají doma na svém velkém hřišti proti libereckému Pěnčínu. „To bude těžký soupeř, ten chce hrát fotbal a má kvalitní hráče. Mohl by to být ale pěkný fotbal,“ předpovídá David Ryšavý.