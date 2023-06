Góly: 2x Havlíček, Procházka, Paldus, Dupač, Pleštil Za Rychnov asistent trenéra Ondřej Králíček: „Lípa je, za nás, smolný tým této soutěže. Nehrají špatný fotbal a v týmu mají kvalitní individuality. Úvod zápasu ale patřil nám, drželi jsme balón a měli jsme více šancí. Lípa během poločasu nebezpečně zahrozila dvakrát. Rychnovští měli šancí o poznání více. Ve 22. minutě propadl trestný kop Procházky až do brány domácích -1:0. Ke konci poločasu navyšoval na 2:0 střelou na bližší tyč Paldus. Ve druhém poločase jsme chtěli hru více uklidit a zpřesnit a to se nám místy zadařilo. Hned po hvizdu ve 46. minutě se prosadil Havlíček, poté nastala naše nadvláda. Branky přidali ještě opět Havlíček, Dupač a hlavou Pleštil.“

Košťálov – Doubí 3:2 (3:1)

Góly: 2x Piry, Zajíc – Hanuš, Brož

Za domácí trenér Ivo Jiřiček: „V závěru jsme si to zkomplikovali, ale jinak to byl dobrý zápas. První poločas jsme vedli 3:1, ve druhé jsme měli převahu. Vytvářeli jsme si šance, ale nedali jsme nic. Soupeř pak v závěru snížil na 3:2 a konec byl dost dramatický. Náš střelec dvou gólů, Piry, hraje středopolaře, ale má obrovský fyzický fond, hraje na velkém prostoru, dostává se do šancí. A je vysoký, výborný hlavičkář, střílí ze standardních situací. A to nám ještě druhý takový hlavičkář, Cerman, chyběl. Oba jsou naše velká síla. Chyběl také nejlepší střelec Holovič, ze základu celkem šest lidí. Doplnili jsme to z náhradníků, kteří se osvědčili a celkový dojem z utkání byl dobrý.“

Bělá – Bílý Kostel 2:1 (0:0)

Góly: Šmíd, Beran – Janáček

Za domácí vedoucí týmu Slavomír Beran: „Měli jsme asi štěstí. Nastoupili jsme na soupeře zostra a do desáté minuty jsme měli tři, čtyři stoprocentní šance. Nastřelili jsme tyčku, ale díky zbrklé koncovce jsme neproměnili. První poločas jsme měli ve své režii, ale gól jsme nevstřelili. Hned na začátku druhé půle se nám to už povedlo. Soupeřův gólman nejprve střelu vyrazil, ale náš hráč ji tam znovu dorazil na 1:0. Soupeř přiložil do kotle, začal víc běhat a vytvořil si také několik šancí. Náš Martin Košťák ??? ale pochytal, co šlo. Pak se hra přelévala, měli jsme dobře připravené hřiště a diváci vytvořili parádní kulisu. Divákům se fotbal líbil. V 86. minutě byla standardní situace, hosté kopali trestný kop. A my jsme to vůbec nedokázali pohlídat a soupeř sám utekl a hlavičkou dával do šibenice.“

Krátce před závěrečným hvizdem svítilo na ukazateli skóre 1:1. Domácí z toho byli opaření a na lavičce seděli celí zoufalí. Ale za minutu měli další příležitost. Vypadalo to, že stav otočí. Dohrával se zápas a sudí nastavoval tři minuty. A v 92. minutě Bělá získala roh. Lukáš Beran krásnou hlavičkou k tyči vstřelil vítězný gól. Nastal výbuch emocí, děkovačka, zpívaly se chorály, Beran se oslavoval.

Desná v derby naložila Plavům šest gólů. A ty možná rozhodnou o vítězi

„Před zápasem bych bral i bod, protože Bílý Kostel se hodně zlepšil. Nás bylo čtrnáct, měli jsme lidi na střídání a trenér střídal dobře, včas a správně hru oživil. Kluci, střed zálohy, se snažili, bojovali. Ale gól jsme vůbec nemuseli dostat. Bylo to tam špatně rozebrané. Neřekli si mezi s sebou, jak to po nich trenér chce. To byl na konci takový zvednutý prst a to na konci bolí. Na lavičce jsme se do poslední chvíle klepali jako ratlíci. Ale naši hráči mají v sobě sílu a pro diváky udělají všechno. Obětují se, nezabalí to. Je to o charakteru mužstva, kluci touží vyhrát kvůli sobě i kvůli fanouškům,“ řekl vedoucí týmu.

Fanoušky má Bělá opravdu bezkonkurenční a věrné. Hráči jim za přízeň poděkovali právě tím, že vyrovnali. „Všechno se podařilo, soupeř byl fotbalový, parádní hřiště, bezvadná atmosféra. Není divu, že se pak na bělské hřišti zaslouženě slavilo. "Za týden hrajeme doma, v neděli 4. června ve 12,30 nastoupíme do boje o šesté místo proti Rychnovu. Ten hraje dobrý, technický fotbal. A má taky bezvadné diváky. Určitě s nimi přijedou,“ uvedl Slavomír Beran.

Semily – Krásná Studánka 2:2 (2:1)

Góly: 2x Káňa – Kadeřábek, Eimann

Za Semily hrající trenér Tomáš Mazánek: „Do utkání jsme vstoupili dobře a ujali jsme se brzkého dvougólového vedení. Hosté však nic nezabalili a odvezli si aspoň bod.“