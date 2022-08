Za hosty trenér Tomáš Mazánek: „Máme ještě problémy se sestavou. V základní sestavě jsme měli zase pár dorostenců. Vedli jsme 1:0, Šance jsme nějaké měli, ale neproměnili jsme je. Výsledek je nezasloužený. Domácí nás přehráli zkušenostmi a naším neproměňováním šancí. Výsledek sice vypadá jednoznačně, ale nikdo se za něj nemusí z nás stydět. Teď je potřeba na to navázat a zabodovat. Teď budeme hrát dvakrát doma a z toho chceme už vytěžit nějaké body. Určitě věříme, že příští týden proti Doubí se nám to povede. Už se nám vrací zranění hráči.“

Spartak Rychnov - SK Jivan Bělá 1:5 (1:1)

Za hosty vedoucí týmu Milan Poličanský: „První poločas byl vyrovnaný, ale herně jsme navrch měli. Ve druhé půli jsme dali na 2:1 a domácí odpadli. Pak jsme přidali na 3:1, tak už bylo po fotbale a na hřišti byla jen Bělá. A to jsme ještě neproměnili penaltu. Náš hráč, který ještě minule nastoupit nemohl a hrát dnes poprvé, dal hned dva góly, ale penaltu nedal.

Trenér domácích Ondřej Králíček: "Hosté do utkání vstoupili velmi aktivně, lépe kombinovali a byli lepším týmem po celé utkání. I přesto jsme dokázali držet s Bělou v prvním poločase výsledkově krok. Ve druhém soupeř přidal dva rychlé góly, domácí Hušek se vykartoval a na střídání jsme měli pouze jednoho hráče. Bylo těžké dál udržet krok a tempo s Bělou. Po zbytek zápasu jsme byli horším celkem bez myšlenky v přechodové fázi. To nás silně trápí. Příští kolo jedeme do silné Chrastavy, kde nám snad pomohou nějaké změny v týmu."

Bílý Kostel – Košťálov 1:3 (0:3)

Za vítězné hosty trenér Ivo Jiříček: "Utkání bylo zajímavé. Říkal jsem si, jestli máme takové štěstí nebo jsme tak dobří? Domácí nás vůbec nešetřili, vlítli na nás a vytvářeli si jednu šanci za druhou, ale většinou mimo branku nebo to náš gólman chytil. Když jsme přežili úvodní nápor, tak se nám povedla pěkná, rychlá akce a Šafář dal v 15. minutě pěkný gól. Pak se hra vyrovnala, ale domácí trochu navrch měli. My jsme přeskupili řady, zahustili jsme střed pole. Další rychlá akce se povedla v 35. minutě, kdy jsme se dostali do vedení 2:0. A v 41. minutě Holovič samostatným únikem, při kterém obelstil obranu domáích, dal na 3:0. Vypadalo to na jednoznačný výsledkový průběh. Ve druhém poločase jsme se vývoje obávali, protože už loni jsme tady 5:1 vedli a pak jsme horko těžko ubránili výhru 5:4. Soustředili jsme se na obranu. Nepouštěli jsme domácí do šancí, ale povedlo se jim snížit na 1:3. A nám se taktickou obranou hrou podařilo výsledek ubránit. Nás několikrát včasným vyběhnutím zachránil náš gólman, protože, kdyby se domácí dostali na kontakt, tak by byl možná závěr dramatický. Jednoduchý zápas to vůbec nebyl, stejně jako první kolo v Žibřidicích. A Bílý Kostel byl ještě lepší než Žibřidice. Tři body jsme si odvezli, za ně jsme rádi. Teď k nám přijede Pěnčín. S ním je to vždycky pěkný, technický fotbal, tak uvidíme."