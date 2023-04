Branky: 12. a 92. Lochman, 24. Studnička - 28., 30., 40. Hušek, 46. Petr, 89. Dupač



asistent trenéra Rychnova Ondřej Králíček:

„V sobotu jsme zavítali na travnaté hřiště do Bílého Kostela. Už v průběhu týdne jsme byli s vedením Bílého Kostela v kontaktu o možnostech přeložení utkání z důvodu nekvalitní hrací plochy. Nutno podotknout, že hřiště v den zápasu bylo dost mokré a měkké a zápas mu rozhodně neprospěl. Bylo tedy předem jisté, že nepůjde o žádnou kombinační hru a pohledný fotbal. Naopak ve hře bylo dost soubojů a faulů, ze kterých těžili hlavně domácí. V prvním poločase Rychnov po nedůsledném bránění a pokutovém kopu prohrával už 2:0. V tomto okamžiku pomohl hráč Hušek, který během prvního poločasu nastřílel tři branky a pomohl tak k obratu utkání na 2:4. Ve druhém poločase nám bylo jasné, že budeme muset důsledně bránit. Soupeř nás zřídka pustil do hry, my nestíhali, byli pozdě v soubojích a z toho pramenily trestné kopy, následně šance domácích na zvrat v utkání. Tlak domácích narůstal, ale v 89. minutě, po dlouhém míči za obranu, skóroval Dupač, hosté pak v úplném závěru korigovali skóre na 3:5. Cením si hlavně toho, že jsme dokázali během dvaceti minut v prvním poločase zvrátit vývoj utkání a na těžkém terénu s kvalitním soupeřem naplno bodovat".

Košťálov nevyužil penaltu. Rychnov už v prvním poločase inkasoval tři góly

Bělá - Semily 0:0



za hosty hrající trenér Tomáš Mazánek:

„Nervózní utkání, klasické derby, spravedlivá remíza, na každé straně asi tak jedna šance. Nebylo to moc o fotbale, víc o bojovnosti, bez šance. Příště máme doma Chrastavu, to budou šance určitě na obou stranách. Nebojíme se ničeho, soupeř jako soupeř. Doma jsme ještě nehráli, takže to bude premiéra doma na trávě. Už to bude fotbal se vším všudy."

Slavomír Beran, vedoucí týmu Bělé:

„Vyrovnaný souboj dvou rivalů v tabulce, navíc největší derby našeho kádru, který má také několik hráčů ze Semil. Byli jsme lepší na míči, měli jsme tři příležitosti, které jsme neproměnili. Soupeře jsme nepustili do žádných větších akcí, které by nás ohrozily. Měli jsme v závěru tři zranění, střídali jsme hráče z lavičky. Konec utkání byl hektický. Pochválil bych rozhodčí, že vypjaté derby a vůbec svoji úlohu na hřišti zvládli. Hráli jsme v Lomnici, u nás byl terén ještě podmáčený. Příští týden jedeme do České Lípy, ta tento víkend nehrála. Pro nás to je důležitý zápas, protože jsme v tabulce blízko sebe. Určitě se budeme maximálně připravovat na to, abychom tam předvedli důstojný výkon a nějaké body zvenku přivezli."

Košťálov/Libštát - Slovan Vesec 2:3 (2:1)



Branky: 44. a 45. Holovič - 26. Šišlák, 84. Matěcha, 90: Šišlák

domácí trenér Ivo Jiříček:

„Chtěli jsme první utkání na domácím hřišti vyhrát, ale dopadlo to jinak. Soupeř lepší nebyl. My jsme si vytvářeli šance, ale proměňování nám v poslední době dělá potíže. Hosté z prvního nebezpečného protiútoku a rohového kopu získali vedení. Vypadalo to s námi špatně. Zase jsme útočili, ale jalově. Naštěstí dvě minuty před přestávkou se nám podařilo skóre otočit, když dvě branky dal Holovič. Mysleli jsme si, že ve druhém poločase Vesec dorazíme, ale zase jsme zklamali v koncovce. V závěru jsme měli vynucené střídání, což rozhodlo. Hosté se větší bojovností začali víc prosazovat a to rozhodlo. Skóre otočili v posledních minutách, v 90. minutě rozhodli o svém vítězství. Byli bojovnější a měli větší vůli po vítězství. My jsme byli takoví nijaký. Vesec měl také velkou podporu v hledišti, přijeli s nimi fanoušci včetně bubeníků. Kulisa byla výborná. Našich fanoušků bylo taky hodně, tak padesát na padesát. Atmosféra výborná. Terén byl taky dobrý, správce ho celý týden připravoval, trávník to dnes přežil. Měli jsme z toho větší strach. Hru terén určitě neovlivnil. U nás chybělo proměňování šancí a obranná činnost. V ní jsme propadli. Minulý týden jsem si říkal, že když dáme čtyři góly venku, tak doma musíme vyhrát. Bohužel. Příště jedeme na Rozstání. To bude taky těžké utkání."