„U nás je hodně vidět, že se do týmu vrátil a začal znovu hrát David Procházka. Kolem něj se to namotalo, zvedli se tím i ostatní hráči. A to soupeř nečekal. Poslední tři zápasy jsme měli velice dobré. První poločas, to bylo takové oťukávání, ale měli jsme víc ze hry. Ve druhé půli jsme to potvrdili a i podle výsledků bylo vidět, že jsme byli jednoznačně lepší. Připravovali jsme se na jejich střelce Obršlíka. Ale ten už delší dobu nehraje tak, jak by měl. Takže soupeř neměl koncovku. Ještě máme dvě kola. Ale už připravujeme nové posily pro novou sezónu,“ zdůraznil rychnovský trenér Miroslav Procházka.

„Výsledek určitě vypadá hrozně, ale musím říct, že jsme se zvedli. Bylo to 1:0. Rychnov má jednoho šikovného hráče, hrál výborně ze strany. S tím jsme si nedokázali poradit. Za stavu 4:2 jsme měli tři čtyři stoprocentní šance a říkali jsme si, že bychom ještě mohli dát nějaký gól. Soupeř hrál rychle. Má velké, důrazné hráče, kteří hráli opravdu dobře, jednoduše nahoru, silově a na doraz. Nedá se nic dělat, budeme se muset lépe připravit na další sezónu. Musíme zkusit už shánět posily na příští sezónu,“ hodnotil nepovedený zápas trenér Mšena David Ryšavý.

Recept na využití volného času dětí? Nábor do Fotbalové akademie Jablonec

Vesec – Bělá 0:3 (0:1)

„Pro nás to je dobrý výsledek. My jsme nastupovali, ale měli jsme trochu potíže, protože někteří kluci jeli autem a skončili v zatáčce na Kozákově pod kopcem. Takže jsme začínali utkání v devíti lidech a pak, když dorazili, jsme teprve byli kompletní. Ale hlavně, se jim nic nestalo. Ostatní kluci to mezitím zvládli, jednalo se jen asi o pět minut. Jinak terén na hřišti byl těžký. Ale oba týmy to chtěly odehrát. Ve druhé půli bylo hřiště ještě horší. Soupeř nebyl špatný. My jsme utkání zvládli lépe, odehráli jsme ho dobře, i když jsme měli nějaká zranění a chyběli nám někteří kluci. Ostatní musím pochválit. Vyhráli jsme už první půli. Soupeře jsme skoro nepustili k žádným vyloženým šancím. Naopak, my jsme ještě dvakrát nastřelili břevno. Byl jsem se zápasem spokojený. O víkendu máme doma Krásnou Studánku,“ řekl trenér Bělé David Grebeníček.

Grebeníček: Šlo to ztuha. O Mšenu rozhodly hrubé chyby

Ruprechtice – Semily 3:0 (1:0)

„I přesto deštivé počasí a nekvalitní terén jsme dobrým pohybem na začátku získali herní převahu. Asi po deseti minutách se ale soupeři podařilo získat vhazování nedaleko našeho vápna a my jsme zopakovali chybu z minulého týdne. Nejprve jsme měli štěstí, odražený míč ale našel volného hráče Ruprechtic a ten už ho dostal do branky. Pak se hra víceméně vyrovnala. Do konce poločasu jsme nebyli horším týmem, ale nedokázali jsme si připravit žádnou větší šanci. Hned na začátku druhé části jsme nepohlídali pro změnu roh. Náš výkon postupně degradoval a tím jsme si nakonec vysloužili ještě třetí gól. Za celý zápas jsme nijak výrazně domácího brankáře neohrozili. I proto jsme si nakonec ani nezasloužili nic jiného než porážku,“ uznal trenér Semil Miroslav Hejduk.