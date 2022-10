Asistent trenéra hostů Ondřej Králíček: „V sobotu jsme zavítali na umělou trávu do Doubí. V zimní přípravě nás tentýž soupeř jasně přehrál, a po špatném výkonu s Pěnčínem v minulém týdnu jsme potřebovali nutně bodovat. Hned v úvodu utkání jsme si vytvořili několik příležitostí, ale branku přinesl až Zmeškalův trestný kop ve 27. minutě. Poté přišlo opět mnoho šancí, které nedotáhneme do gólů a to je naše velká slabina, která nás doprovází od začátku sezóny. Doubí se podařilo srovnat ve 41. minutě, a tak se druhý poločas zahajoval opět za nerozhodného stavu. Aktivní vstup do druhého poločasu přinesl postupně 5 branek. Trefili se 2x Paldus, opět Změškal, Jindra a Ouoba. Dočkali jsme se zaslouženého vítězství.“

SK Semily – FK Košťálov/Libštát 0:3 (0:2)

Za domácí hrající trenér Tomáš Mazánek: „Měli jsme dobrý začátek, do ničeho jsme hosty nepustili, ale pak se karta obrátila. Během prvních dvaceti minut byly dvě sporné situace pro nás. A ve dvacáté jsme dostali z brejku gól na 1:0. Pak přišla červená karta a z trestňáku gól na 2:0. Nevzdávali jsme to, ještě jsme si vypracovali nějaké šance, ale o zápase už bylo rozhodnuto. Po naší individuální chybě jsme dostali ještě třetí gól. I deseti jsme hráli dobře, ale na soupeře to nestačilo, výsledek si pohlídal. Košťálov je zkušený mančaft, nechtěli v derby prohrát a podařilo se jim to. Příště doufáme, že se karta obrátí zase v náš prospěch. Čeká nás teď série utkání s týmy, které se v tabulce pohybují kolem nás, tak uvidíme, jak obstojíme. Potřebujeme už zase udělat nějaké body.“

Sedmihorky promarnily poločas, Pěnčín se nikomu nepřizpůsobí

Trenér hostů Ivo Jiříček: „Bylo to zajímavé utkání. Domácí hned v první minutě nastřelili břevno a kdyby jim to vyšlo, tak by byl průběh zápasu možná jiný. První čtvrthodinu byli lepší. My jsme se pak zkonsolidovali a rychlými útoky jsme zahrozili. Ve dvacáté minutě se to povedlo Houžvičkovi, když mu Holovič nahrál před prázdnou bránu. A ten ve třicáté minutě dal další gól přesnou střelou k tyči. Za stavu 2:0 měly Semily možnost snížit penaltou, ale náš chytající Klazar ji chytil a taky zlikvidoval ještě dvě dorážky. To rozhodlo. Semily šly navíc do deseti. Ve druhém poločase se to projevilo. Ale možná na držení míče byly lepší, ale efektivita byla na naší straně. Další šanci jsme proměnili na 3:0 a několik dalších jsme ještě nevyužili. Rozhodla územní převaha. Na derby přišlo i hodně diváků, včetně těch z Košťálova. Další zápas hrajeme doma, hostíme Českou Lípu. Povinnost velí vyhrát. Uvidíme. Každý fotbal je jiný.“

FK Hejnice – Sk Jivan Bělá 4:5 (3:2)

Za hosty vedoucí týmu Milan Poličanský: „Brzy po začátku jsme vedli 2:0. Mohli jsme dát další tři góly a kdyby byl poločas 5:0 v náš prospěch, tak by se nikdo nedivil. Pak jsme ale tři góly inkasovali a domácí do poločasu otočili na 3:2. Na začátku druhé půle se nám podařilo vyrovnat, pak jsme vedli 4:3. Sudí ale v 81. vytáhl dvě červené, jednu inkasoval soupeř a jednu my za hrubé nesportovní chování. My jsme v 80. dali pátou branku a domácí ještě v 85. korigovali na 4:5. Vyhráli jsme, v tabulce jsme soupeře přeskočili, takže spokojenost. Hejnice moc doma neprohrávají. Spadly z krajského přeboru, měly být v utkání favoritem. Jsme rádi, že jsme si tři body odvezli my.“