Chrastava po pěti výhrách v řadě prvně ztratila, ale díky brankám Jiřího Bednáře a Jakuba Beneše veze z Rozstání alespoň bod. „Víme, že se nováček soutěže prezentuje kvalitními výkony, my jsme se chtěli ale zaměřit na naši hru a přivézt body,“ uvedl pro klubový web chrastavský trenér Michal Kolčava. „Šli jsme do vedení, které nám paradoxně ublížilo a díky nepozornosti jsme za dalších 15 minut prohrávali 1:3. Myslím, že jsme mohli ještě do poločasu vyrovnat, ale šance jsme nevyužili. Celkově bych řekl, že bod bereme. Klukům patří ocenění za otočení výsledku, ale v našich silách bylo i zápas vyhrát.“

Dobře zahájil sezonu i další nováček, momentálně šesté Žibřidice, které remizovaly v Krásné Studánce v utkání bohatém na branky 5:5, přičemž za domácí vyrovnával až v 88. minutě Josef Hypius. Hostům hattrickem pomohl kanonýr Jakub Kouba, jenž se v sezoně dostal už na metu devíti nastřílených gólů.

Tři body na domácím hřišti v duelu proti Bílému Kostelu (2:1) vybojoval Rychnov. Do utkání vstoupili hosté nebezpečnou akcí hned v úvodu utkání, ale byl to Rychnov, který se radoval z branky už ve 2. minutě. Po odehrané standardní situaci vrátil Pleštil míč zpět do vápna, kde si ho hlavou našel Hušek -1:0. Do konce poločasu po brejkové situaci srovnal stav na 1:1 hostujicí Tomáš Janáček.

Druhá půle se hrála v důrazném pojetí. Rychnov se častěji dostával do šancí a v 68 minutě F. Ouoba pohotově dorazil střelu Králíčka a Rychnov vedl 2:1. Bojovný závěr utkání si Rychnov pohlídal.

„Jsme rádi, že se nám utkání konečně podařilo, body už byly nutné! Doufáme, že na bojovný výkon navážeme i v dalších zápasech,“ řekl asistent trenéra Ondřej Králíček.

Semily doma porazily Bělou 5:2„Bylo to pro nás povedené utkání, podařilo se nám ještě doladit sestavu několika posilami. Ty nám hodně pomohly. Soupeře jsme přehráli. Šance Bělá taky měla, ale nevyužila je,“ pravil Tomáš Mazánek, kouč vítězných Semil.

„Do patnácté minuty jsme měli dvě šance, ale nedali jsme. Výsledek neodpovídá hře, soupeř o tolik lepší nebyl. Od posledního vítězství se nám nedaří. Chybí nám stále brankář, který je na dovolené. A není kde brát,“ řekl za hosty Milan Poličanský.

Slovan Vesec – FK Košťálov 3:1 (1:1)

Trenér hostů Ivo Jiříček: „Měli jsme vynucené změny v sestavě, využili jsme hráče z B týmu. To asi rozhodlo. Domácí měli vynikající středovou řadu, jejich záloha nás přehrávala, byli lepší v držení míče. Ale utkání pro nás začalo dobře, z jedné rychlé akce jsme hned v první minutě skórovali. To nás možná trochu uchlácholilo a naopak domácí nakoplo. Ve středu pole měli značnou převahu. My jsme se soustřeďovali jen na rychlé brejky. Ve 14. minutě jsme pěknou střelou vyrovnali a ve dvacáté kdyby vyšla Cermanova hlavička do tyče, tak by se možná utkání vyvíjelo jinak. V prvním poločase se hrál pěkný, rychlý fotbal. Ve druhém byli domácí jasně lepší. V 61. minutě se dostali do vedení 2:1. A od 70. jsme se my nadechovali k náporu, ale, bohužel, jsme inkasovali, po naší chybě v rozehrávce, třetí, rozhodující gól. Pak ještě pět minut před koncem přišla naše hlavička do břevna, ale to už by zasloužené vítězství Vesce neohrozilo.“