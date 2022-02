Méně spokojený byl ale trenér Pěnčína Miroslav Procházka: „Soupeř nechtěl vysoko prohrát, hrál zezadu, bránil z půlky a nám se nepodařilo se tam dostat. O poločase jsem udělal několik změn. Ale neporadili jsme si s jejich bráněním. V příštím zápase s Rychnovem musíme hrát úplně jinak. Tentokrát jsme soupeře nedostali pod tlak ani rychlostí. Sice jsme vyhráli, ale bylo to jen 2:0, jeden gól byl z penalty a druhý když míč vypadl gólmanovi z ruky a náš hráč ho dorazil do sítě. Jinak jsme si žádnou další šanci nevypracovali. Myslel jsem, že dáme Rychnovu víc gólů. Měli jsme v týdnu kvalitní tréninky, byla pohoda, vypadalo to na lepší výkon. Kluci byli natěšení, ale v průběhu utkání nějak povadli, elán zmizel. Možná trochu únava, ve čtvrtek jsme trénovali dost. Ale je to příprava, tak se zatím nic neděje. V sobotu 19. února hrajeme pohárové utkání s Turnovem a to je pro nás dost stěžejní. Chceme se dostat dál. S tímhle výkonem by to ale dobré nebylo. Proti Rychnovu jsme byli skoro komplet, chyběl nám jen Maryško. Tak uvidíme, jak se s tím v týdnu popereme. Musíme to ale určitě zlepšit. Nám vyhovuje, když se hraje fotbal. A Turnov k mám určitě nepřijede bránit, taky to otevře. A myslím, že to bude oboustranně kvalitní fotbal.