Česká Lípa – Košťálov/Libštát 1:3 (0:2)

Branky: Zeman – 2x Piry, Kosina

Trenér hostů Ivo Jiřiček: „Fotbal to byl v Lípě dobrý, technický, hráli jsme na výborném terénu, i když počasí dobré nebylo. Pořád jsme hráli pěkný, technický fotbal, měli jsme navrch, větší držení míče, vytvářeli jsme si šance. Ale promarňovali jsme je. Až ze standardní situace z rohu se prosadil stoper Kosina. Tři minuty před přestávkou jsme dali druhý gól, který byl hodně důležitý. Druhá polovina se hrála stále v naší režii. Z rychlého, ojedinělého útoku pak domácí snížili. Ale kluci si to pohlídali a třetím gólem rozhodli o našem vítězství. S Českou Lípou hrajeme zatím vždycky pěkný zápas, na pohodu. Příští sobotu hrajeme derby v Bělé a na to se musíme přichystat. To je nejdůležitější zápas sezóny. Kluci se navzájem znají, takže by to mohl být kvalitní zápas. Teď si přes týden odpočineme. Vyhojíme šrámy. Ještě nám dnes pro zranění chyběl nejlepší střelec Holovič. Ten má z předchozího derby proti Semilům namožené žebro. Ale uvidíme, třeba už na Bělou bude v pořádku. To bychom tam jeli v plné palbě. V týdnu budeme ještě v úterý a ve čtvrtek trénovat, někteří budou mít brazilské podmínky.“

Semily – Žibřidice 3:2 (3:1)

Branky: 3x Kohout – Patka, Broschinsky

Hrající trenér Semil Tomáš Mazánek: „První poločas chválím, plnili jsme pokyny, které jsme si domluvili, do zápasu jsme vstoupili dobře. I když jsme brzy prohrávali, do konce poločasu jsme to dokázali otočit. V prvním poločase jsme předvedli snad nejlepší náš výkon sezóny. Pak jsme trochu povolili, vedli jsme a chtěli jsme to už asi jen dohrát. Konec byl nervózní, červené karty soupeře. Mohli jsme to ještě potvrdit gólem na 4:2, ale nějaké tutovky jsme nedali. Tři body a naše vítězství jsou zasloužené. To jsme potřebovali, do dalšího zápasu půjdeme ve větším klidu.“

Doubí – Jivan Bělá 1:2 (0:2)

Branky: Brož – Šmíd, Otmar

Za hosty vedoucí týmu Slavomír Beran: „Byl to fotbal dvou poločasů. V prvním jsme byli určitě lepší, měli jsme hodně brankových příležitostí a dvě jsme proměnili. Do druhé půle jsme se trochu zapomněli v kabině. Domácí na nás vlítli a celý poločas se snažili ztrátu dohnat. Byla to bitva, díky střídání jsme ale výsledek udrželi a potvrdili jsme i trochu vzestup v tabulce. Teď máme velmi těžký, anglický týden, tři zápasy za šest dnů a všechny venku.“