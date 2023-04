Za domácí asistent trenéra Ondřej Králíček: „Utkání bylo na hraně přeložení, protože hrací plocha byla kvůli vydatným dešťům silně podmáčená, nicméně zápas jsme se rozhodli odehrát. Soupeř minulé kolo výsledkově nezvládl, ale do zápasu nastoupil s velkou chutí. Oba týmy se snažily o konstrukční hru, ale podmínky byly opravdu složité, zápas se tak částečně odehrál spíše v rámci osobních a hlavičkových soubojů, kde měl hostujicí Pěnčín převahu. Rychnovu se nedařila finální část a koncovka, soupeř byl první poločas nebezpečnější."

Do kabin odcházela mužstva za stavu 0:0. Druhý poločas se odehrával v podobném tempu hry. Soupeř byl na míči častěji a měl více ze hry. Rychnov naopak solidně bránil téměř celé utkání. Chvilka nepozornosti při rohovém kopu hostů umožnila zakončit Bártovi, který přes teč obránce poslal míč do branky, když se psala 85. minuta.

„Nezbývalo nám nic jiného, než hrát všechny míče na útočníky. O minutu později, tedy v 86. minutě, dostal Žďárský přihrávku do otevřené obrany a pojistil v nájezdu brankou na 2:0 vítězství Pěnčína. Tentokrát jsme doplatili na užší kádr, kdy jsme nemohli kvalitně prostřídat. Utkání bylo pro hráče fyzicky náročné. Pěnčín si se zápasem poradil lépe," dodal Králíček.

Rozstání – Košťálov/Libštát 1:7 (0:3)



Trenér Košťálova Ivo Jiříček: „Do poslední chvíle se nevědělo, kde se bude hrát. Až se rozhodlo, že se hrát bude na umělce v Českém Dubu. Museli jsme trochu přeskupit sestavu, proto jsme jeli na zápas se smíšenými pocity. Byli jsme důraznější v soubojích a konečně jsme proměňovali vytvořené šance. A konečně nám to tam dnes padalo. Do šatny jsme dali třetí gól a hned na začátku druhého poločasu jsme přidali čtvrtý gól. To soupeře zlomilo. Po třech gólech vstřelili Holovič a Piry. A právě on je motor celého mužstva. U nás tedy po zápase velká spokojenost. Teď nás čeká doma derby s týmem Semil. Doufáme, že bude hezké počasí a bude se hrát na kvalitním hřišti v Košťálově. Věřím, že přijde také hodně fanoušků, určitě přijedou i ze Semil. Musíme si dál vytvářet šance a držet si výkonnost, a v derby to platí dvojnásob."