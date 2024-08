První mistrák a ještě na domácím hřišti se A týmu Mšena v I. A třídě vydařil. Trenér Ryšavý zapracoval nové hráče. Klidný během utkání ale nebyl. Chybělo mu šest dalších ze základní sestavy. Ale hráči si s tím poradili a nové posily do zápasu také dobře naskočily.

„Byl to první zápas, trochu nervózní. Nějaké chyby jsme určitě udělali, rozehrávka byla malinko složitější. Musím pochválit výkon brankáře Dominika Havrdy, který chytal opravdu výborně a navíc soupeři chytil penaltu. Tým hodně podržel. Ukázala se taky kvalita našeho výborného střelce Jakuba Obršlíka, který dal tři góly. Soupeř byl rychlý, hrál dobře. Ale my jsme dneska byli ti, kteří dávali góly. Ještě to ale nebylo ono, jak bych si to představoval. Ještě se do toho musíme pořádně dostat. Bylo to první kolo, chtěli jsme ho doma vyhrát a to se nám povedlo. Přišlo také hodně fanoušků, dokonce přišli i s bubnem, tak snad jsme jim udělali radost. Mám pořád v záloze třicet lidí. Příště jedeme do Jilemnice, tam to bude jiné. Doufám, že nás tolik chybět nebude,“ přeje si kouč.

Jeho mančaft teď ale čeká nováček soutěže, Jilemnice, která, díky svým kvalitním výsledkům, postoupila z prvního místa.

„Bude se chtít, jako nováček a ještě doma ukázat. Nové posily určitě taky má. My ale zabojujeme a o body se popereme. Ty dnešní bereme s radostí, vyhráli jsme a to je v prvním kole vždycky hodně důležité,“ zdůraznil Ryšavý.

„Za mne tento zápas rozhodla efektivita. Kdo ho viděl, dá mi za pravdu, že, co se týče předvedené hry, snesla určitě měřítko. Ale, bohužel, fotbal se hraje na góly. Neefektivita a hrubé chyby nám neumožnily si bod odvézt,“ řekl k duelu trenér Jablonného Jaroslav Hetver.

Ruprechtice – Jilemnice 2:6 (1:4)

A náležitě rozjetý nováček, tým Jilemnice, se na Mšeno také těší. První mistrovské utkání na hřišti soupeře vyhrál s přehledem. I když v závěru neměl trenér Aleš Skalický daleko ke kolapsu. Jeho svěřenci mu pěkně zahráli na nervy.

„Nám se povedla dobře premiéra v soutěži. S výsledkem jsme spokojení. Hra byla dobrá, ale jen do stavu 1:5. Pak se na to naši chlapci doslova vykašlali. Mohli jsme inkasovat klidně čtyři pět gólů, ale také jsme mohli ještě čtyři góly dát. Pokud bychom takové zápasy zopakovali, mohlo by se nám to krutě vymstít,“ uvedl trenér.

Jeho tým za stavu 1:5 dostal gól na 2:5. Ale mohlo to být ještě horší, kdyby domácí proměnili polovinu šancí, které měli. Nechybělo mnoho a skóre mohlo být i 5:5.

"My jsme pojišťovací gól na 6:2 dali nějaké čtyři minuty před koncem a pak už se utkání jen symbolicky dohrávalo.“



První poločas se Jilemnickým povedl, diváci viděli parádní góly, chválili výkon hostů, kteří si uměli nahrát, dávali pěkné góly po rychlých akcích na stranách, dávali míče do prázdné brány a taková hra se líbí. Skalický ale nechce výsledek přeceňovat. Dobře ví, že si v Ruprechticích mohli sami pořádně zavařit.

„V týdnu máme dva tréninky, k utkání si něco řekneme. Ale hlavně se budeme chtít připravit na domácí zápas. Na soupeře půjdeme s pokorou,“ má jasný plán.



Výhru na hřišti soupeře by měl jeho mančaft doma potvrdit, navíc, když to bude také první domácí utkání ve vyšší soutěži.



„Dopředu máme obrovskou sílu a myslím si, že, když zopakujeme to, co jsme hráli v prvním poločase a dokážeme proměňovat šance, tak by mohl být výsledek v náš prospěch,“ plánuje jilemnický trenér.



Na Mšeno už se byl podívat, soupeře si zmapoval. Je mu jasné, že největší hrozba je pro jeho tým excelentní střelec a autor tří gólů v prvním kole, Jakub Obršlík.

„Určitě mu nemůžeme nechat takové zakončení, jako jsme nechávali hráčům v tomto zápase. Pokud mu dáme prostor, tak nás Obršlík potrestá. To by byla naše smrt. Budu apelovat na své hráče, aby to tak bylo. My hrajeme velice slušně. V tomto utkání jsme měli jen jednu žlutou. Máme dost vyspělé hráče na to, aby věděli, jak se chovat na hřišti,“ zdůraznil Aleš Skalický.