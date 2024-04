V dalším kole I. A třídy si tři body připsal Sokol Pěnčín za porážku Semil 5:0. Mšeno doma inkasovalo dva góly. Rychnov domácí fanoušky taky nepotěšil. Prohrál 0:3 s Bělou.

I. A: Mšeno A - Bílý Kostel | Video: Josef Březina

Semily – Sokol Pěnčín 0:5 (0:2)

„Věděli jsme, jaký soupeř nás čeká, připravovali jsme se na něj, ale nakonec bylo vše marné. Od začátku jsme se nedrželi plánu a dělali zbytečné chyby. Pěnčín nás sice nemohl přehrát fyzicky, ale podruhé nám ukázal, že díky klidu na balónu především před naší brankou a celkově velmi zkušené hře bez chyb zaslouženě vede celou soutěž. My jsme jim ale přichystali hodně jednoduché body. Mrzí mě to hlavně kvůli divákům, kteří se i v nezvyklý čas přišli podívat. Bohužel, z naší strany neměli moc na co,“ řekl zklamaně trenér Semil Miroslav Hejduk.



Mšeno – Bílý Kostel 0:2 (0:1)

„My jsme hráli první poločas pod tlakem, měli jsme nějaké šance. Myslím, že kluci hráli dobře, ale, bohužel, naše produktivita nebyla úplně ideální. A Bílý Kostel byl rychlý, dobře bránil protiútoky. Hrají za něj zkušení hráči, byl to opravdu těžký soupeř. My jsme měli převahu, určitě územní, ale prostě v zakončení nám to nevycházelo. Byla tam nějaká tyčka, měli jsme dobré rohy, všechno bylo v pořádku, jen možná trochu toho štěstí chybělo. V dalším zápase už zkusíme urvat nějaké body, abychom si připsali vítězství. Dnes nám chyběla produktivita,“ uvedl trenér Mšena David Ryšavý.



Rychnov – Bělá 0:3 (0:0)

„V prvním poločase jsme hráli velmi dobře. Jenže jsme neproměnili šance. Poločas skončil 0:0. Měli jsme jednu, možná dvě, tři čisté šance. Nedali jsme je. Ve druhé půli jsem říkal, že hrajeme na svoji bránu jako domácí. Tam se jim daří. A najednou bác a během tří minut jsme dostali dva góly, 0:2. Pak se hra otevřela a dostali jsme gól na 3:0, to bylo z penalty, myslím. Takže bylo rozhodnuto. První půle opravdu stála za to. Na tuhle úroveň byla dobrá, ale, bohužel, když nedáme góly ani z metru, když míč narazí do hlavy brankáře, do ramene a dorážka skončí na tyči. Soupeř byl ve druhé půli lepší. Chtěl víc. My jsme byli jakoby v křeči. Víte, jak to je? Chcete dát gól a nedaří se. Kdyby se hrálo ještě hodinu, asi by to stejně nešlo. Příště jedeme na Pěnčín, to bude první těžký zápas. Ale nemáme co ztratit. Hrajeme tam o pátou nebo šestou pozici. Budeme se snažit to připravit na příští rok, jestli seženeme hráče a trochu se do toho obujeme a pokusíme se, protože Rychnov a ten hezký areál si to zaslouží,“ řekl trenér Rychnova Miroslav Procházka.

„Soupeř měl několik nepříjemných šancí, ale náš brankář je chytil, takže bych řekl, že v první půli byli možná o trochu lepší. Jinak to bylo vyrovnané, ale měli více šancí. Ve druhé půli jsme byli lepší my. Udělali jsme nějaké změny. Byli jsme lepší na míči Dali jsme gól na 1:0. Přidali jsme druhý gól za deset minut a pak už oni neměli sílu. Pak jsme přidali třetí, ale nebyl to jednoduchý zápas. Rychnov má silné mužstvo. Mají dobře zvládnutou taktiku. Příště hrajeme doma proti Mimoni, pak třikrát venku,“ dodal trenér Bělé David Grebeníček.