Kde jste začínal váš fotbalový životopis?

S fotbalem jsem začínal v sedmi letech na škváře na Bezručovce, pak jsem byl v Liazu Jablonec, tam jsem hrál až do dorostu. Potom jsem odešel v osmnácti letech na vojnu do VTJ Žamberk, kde jsme hráli Východočeský krajský přebor. Po vojně jsem přešel do Českého Dubu. No a pak už to byla stále Jiskra Mšeno.

Na jakou etapu vzpomínáte nejraději?

Rád vzpomínám na vojnu, kde jsme, jako mladí kluci, měli skvělou partu a hráli opravdu kvalitní krajský přebor. Někteří mí spoluhráči pak působili v prvních ligách.

Na které fotbalové kolegy, hráče nebo trenéry si rád vzpomenete?

Na fotbalové hráče vzpomínám nejraději z mého působení v Českém Dubu, kde jsem si zahrál s mým bratrem. Tomu potom odstartovala ligová kariéra. Z trenérů si rád vzpomínám na mého tchána Jardu Nesvadbu staršího. To byla také velká osobnost mšenského fotbalu. Trénoval mě v áčku. To bylo docela zajímavé.

Je nějaký trenér, od kterého jste si „něco vzal“ do vaší trenérské práce?

Určitě sleduji Jindru Trpišovského ze Slávie, jeho komunikaci s hráči a určitě fungování kabiny. To si myslím, že je to hlavní, mít v pořádku kabinu, ať už hrajete okres nebo první ligu.

Máte recept na to, jak zvládat áčko i béčko Mšena, tréninkovou morálku, výkony, docházku atd. Je to už velká skupina lidí a každý je jiný.

Ano, je to opravdu mazec trénovat a dávat dohromady zhruba padesát lidí. Všechny víkendy takřka věnujete fotbalu plus třikrát týdně fotbal. Proto od září jsem se domluvil s naším prezidentem, že si béčko převezme Martin Vejprava mladší. Já se už zaměřím jenom na A tým. Samozřejmě dál budu béčku pomáhat, budu tam posílat nevytížené hráče z áčka a dohlížet na kvalitu zápasů.

Jak si trenér u hráčů vybuduje autoritu?

Autoritu takovou tu přirozenou musí mít asi člověk v sobě. Myslím, že řvaním a urážením hráčů to asi nepomůže. Vždy se snažím být k hráčům slušný a spíš kamarád. Někdo mi to i vyčítá, ale takový prostě jsem a jiný už asi nebudu.

Jste taky tak trochu psycholog, když má třeba někdo z hráčů nějaké problémy?

Určitě se starám také o to, aby hráči byli v pohodě. Vědí, že můžou kdykoliv za mnou přijít a třeba u pivka si popovídat. Vše je o komunikaci a vše se dá řešit. A já rád každému mému hráči pomůžu.

Jaký trenér jste povahově? Klidný nebo je Vás ze střídačky slyšet?

Jsem až moc hodný trenér. Uvidíme časem, jestli to bylo dobře nebo ne.

Jaký je dnešní fotbal na úrovni krajských soutěží?

Myslím, že kvalita krajských soutěží se trochu zhoršila oproti letům, když jsem sám hrál krajský přebor. Ale je to samozřejmě dobou, ve které se v práci směnuje a kluci nemají tolik času na trénování jako dřív. Dříve byl prostě jenom fotbal a chodilo nás tam opravdu hodně.

Jak bilancujete zatím několik podzimních kol áčka i béčka, jste spokojený?

Určitě kladně ,ale jsme teprve na začátku, tak uvidíme.

Jaké cíle máte s oběma mužstvy?

Chceme, aby nás fotbal bavil a chodili jsme na něj rádi. Chceme, abychom si užívali tu společnou partu, kterou máme ve Mšeně a všechny ty společné oslavy, které děláme. A k tomu si přejeme hlavně zdraví pro všechny. A to je náš hlavní cíl.



