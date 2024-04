Byl to nejslabší tým, jaký jsem za poslední roky viděl. Jsou v hrozném stavu, měli jsme vyhrát dvouciferným rozdílem. Velmi slabý tým. Prvních pětadvacet minut jsme se trápili, trefili jsme břevno. Nevyužili jsme šance. Pak, jakmile jsme dali gól, šlo to už lépe. Ve druhé půli jsme střídali a bylo vidět, že jakmile se něco změní, už to není ono. A na konci jsme zbytečně dostali dva góly, což je špatné. Ale ten tým byl opravdu slabý, takže z té výhry nedělám velkou vědu. Bylo to povinné vítězství. A samozřejmě, ty obdržené góly… jeden bychom mohli dostat, tam to trefil dobře, ale ty dva ke konci už ne. Naši si začali hrát na fotbalisty a mysleli si, že už se nic nestane. Takže moc spokojený nejsem. Ale jako tým jsme v pohodě, nyní jsme se dostali na páté nebo čtvrté místo, takže jsme v klidnější a lepší části tabulky,“ řekl trenér Rychnova Miroslav Procházka.

Gaši: Trénovat vedle Hübschmana je pro mne pocta

Bělá – Semily 2:0 (2:0)

„Bylo to klasické derby, nervozita. Ano, oni nejsou tak špatní. Mají hodně mladé a běhavé mužstvo, jsou důrazní. Spíše to byl ale boj než fotbal. Fotbalovost trochu chyběla, bylo tam více bojovnosti a nasazení než fotbalových prvků. A to jsme my ještě jsme neproměnili penaltu ve druhé půli. Semily měly také jednu velkou šanci. A my jsme museli střídat brankáře, protože musel do nemocnice s tržnou ranou po srážce s hráčem Semil, bylo to hlavou proti hlavě. Takže máme další zranění a starosti pro příští zápas. Ale toto utkání bylo pod naší režií. Myslím, že jsme si zasloužili vyhrát o ty dva góly. Přišlo hodně fanoušků, podle mě jich bylo tak 280. Hodně lidí přišlo i ze Semil. Kulisa byla dobrá. Shrnuto podtrženo, byli jsme o ty dva góly lepší. Pak jsme ještě nedali penaltu, což nám mohlo přinést větší klid. Šli jsme si pro ty tři body, které jsme chtěli, a máme je. Příští týden jedeme do Rychnova,“ dodal trenér Bělé David Grebeníček.

„Věděli jsme, že nás v Bělé čeká jeden z nejtěžších venkovních zápasů jarní části. I tak jsme rozehráli vyrovnaný zápas a vytvořili si šance. Bohužel, nebyli jsme schopní příležitosti využít a naopak v obraně přišli po půl hodině chyby a během chvíle jsme prohrávali o dva góly. Zbytek zápasu už jsme zase nebyli horším týmem na hřišti, jenže přišly další odmítnuté šance a s ubývajícím časem přibývalo na hřišti emocí. Tato část utkání vyvrcholila zase během několika málo minut, když nejdřív musel náš brankář zasahovat proti penaltě a za chvilku už jsme šli do deseti. Ani v oslabení jsme do poslední vteřiny nic nevzdali a snažili jsme se vyrovnat. Domácí si ale dokázali svoji branku uhlídat a přitom ještě využít naší riskantní hry k protiútokům. Stav už se nezměnil, a tak musím domácí poblahopřát k zaslouženému vítězství v divácky dobrém prostředí,“ dodal trenér Semil Miroslav Hejduk.

Hejduk: Konečně jsme doma vyhráli. V Bělé chceme výhru potvrdit

Žibřidice – Mšeno 2:2 (1:0)

„Byla škoda, že jsme nepřivezli tři body. Kapitán nastoupil s příliš velkou motivací a byla z toho ruka. Pak ve vápně srazil chlapa, takže jsme dostali penaltu. My jsme hráli fotbal, oni jenom kopali, aby se hrálo. Dostali jsme dva góly ze dvou penalt. Mrzí nás to, protože jsme měli vyhrát, byli jsme fotbalovější, hráli jsme opravdu dobře, ale, bohužel, jsme byli pěkně rozjetí. Už jsem musel klukům říct, že to musíme trochu zklidnit. Je to ale bod zvenku, takže ho bereme. Kluci skákali radostí. Zápas se hrál na těžkém terénu, na nekvalitním hřišti. Čekal jsem, že vyhrajeme. Teď hrajeme doma s Bílým Kostelem. A současně už začíná hrát svoji soutěž naše béčko. Musíme skloubit dva týmy, snad se všechno podaří dát dohromady a bude to fungovat. Samozřejmě chceme vyhrát doma proti Bílému Kostelu. Hrajeme na našem velkém hřišti, doufám, že kluci budou hrát kombinačně dobře, jako hráli teď a že konečně vyhrajeme,“ přeje si trenér týmu Mšena David Ryšavý.