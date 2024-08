Fanoušci v jabloneckém sportovním areálu Břízky už se těší, až o víkendu odstartuje I. A třída.

Trénovat A mužstvo začalo s chutí, úvodní týden přípravy, jak uvedl trenér David Ryšavý, byl hlavně o běhání. V dalším už byla na programu práce s míčem a především střelba, aby na podzim z vytvořených šancí padaly tolik potřebné góly, které na jaře často chyběly. Mužstvo si zahrálo několik přípravných utkání. Změnu doznala i soupiska.

„Počítáme se třemi, čtyřmi hráči, zatím nebudu sdělovat jména, to až bude všechno potvrzené. Jeden z nich bude šikovný, rychlý útočník, který by byl výbornou posilou do našeho týmu. A přijít by měl ještě další rychlý, mladý hráč z Držkova. Na tréninku se nás schází kolem čtrnácti. Kluci chodí, dostali nový impulz. Doufám, že budou zase chodit poctivě trénovat, tak jak jsme chodili vždycky. Soustředíme se především na kombinace s balónem. Příprava je tentokrát krátká, tak to nechci nijak přepálit, abychom dobře vstoupili hned do úvodních kol soutěže. Zahajovací zápas hrajeme doma s Jablonným“ řekl k přípravě trenér Ryšavý.

