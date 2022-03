Trenér Zdeněk Bryscejn má k dispozici dostatečné množství hráčů. Áčko i béčko se připravovalo společně a výhodou kouče tak bylo, že viděl každého hráče v tréninkové fázi a podle výkonu a přístupu k přípravě si pak vybral v A i B týmu sestavu do mistrovských duelů ať už divize nebo krajského přeboru. A společné tréninky jsou zajímavé i pro hráče. Přinášejí do týmu větší rivalitu a snahu mezi ostatními vyniknout a u trenéra uspět, aby si vybral do nadcházejícího zápasu jen ty nejlepší.

Zimní přípravu Zdeněk Bryscejn chválí. Hamrovští si zahráli několik přípravných utkání. I když nebyla všechna vítězná, svůj účel určitě splnila. Pilovali i fyzičku a herní dovednosti, a to na několikadenním soustředění v Modré. Zdeněk Bryscejn před zahájením sezóny obou týmů uvedl: „Co se týká tréninku má B tým všechno stejné jako áčko. Béčko nastoupilo ve 2. kole poháru LKFS proti rezervě Přepeří na umělé trávě v Lomnici. A ta inkasovala jedenáct gólů. Pět zásahů zaznamenal Lukáš Vosecký. Do prvního ostrého utkání v roce 2022 jsme tedy už s béčkem vstoupili.“

Plavy

Už na začátku února zahájili fotbalisté Plavů přípravu soustředěním na Bedřichově. Pak pokračoval A a B tým společně na vlastní umělé trávě v Plavech nebo ve Velkých Hamrech. „Docházka byla slušná, poctivá. Nový impuls vnesl do tréninků nový trenér Jaroslav Pekelský, který doposud působil ve Velkých Hamrech. Tréninky se změnily a také celkový přístup k fotbalu v Plavech,“ uvedl za TJ Sokol Plavy Ondřej Votoček. Plavy mají širokou hráčskou základnu v A i B týmu.

Jenišovice

Do nové sezóny nastoupí za Jenišovice pouze A tým, který bude trénovat Leoš Bernat. K přípravě řekl: „Během zimy jsme trénovali nepřetržitě, dvakrát v týdnu jsme byli v tělocvičně místní školy. Absolvovali jsme také čtyřdenní soustředění v Janově nad Nisou. Přípravný zápas jsme hráli v rámci prvního kola poháru LK s Pěnčínem u Liberce. Hráli jsme na umělce v Turnově, na našem hřišti ještě leží sníh. Prohráli jsme až na penalty."

Jarní kola budou Jenišovice hrát s kádrem beze změn. „V tabulce bychom se chtěli probojovat výš než na podzim, to jsme skončili devátí.“ První mistrák hrají Jenišovice druhého dubna v 16.30 proti Bozkovu.

Harrachov

Přípravné období odstartovali Harrachovští na hřišti v Desné a pravidelně pokračují v trénování každou středu. Za s sebou mají třeba přátelský duel, ve kterém si změřili síly s Jablonečkem. Zástupce fotbalového klubu Hubert Rieger k přípravě dodal: „My už jsme sezónu odstartoali dohrávkou s Albrechticemi. Tu jsme hráli na hřišti v Doubí. Na našem hřišti ještě leží sníh.Trénovat naše mužstvo bude dál Lukáš Halama. „Snad se hráči vylízali ze všech zranění a budou všichni v pořádku.“

Albrechtice

V přípravě se soustřeďují hlavně na fyzičku, běh, posilování. Od února jezdí každý čtvrtek na umělku do Desné. Jako posila se k týmu vrátí Marek Štěpnička z Desné. Jinak se kádr nezmění. V přípravě hrály pouze s Plavy.



Hodkovice

Od roku 2013 už hraje hodkovický A tým I.B třídu západ. V roce 1997 zkolaudovali v Hodkovicích nové travnaté hřiště. A v roce 2009 dokončili výstavbu víceúčelového hřiště s umělým povrchem. Dnes tak mají místní fotbalisté kvalitní podmínky a obě mužstva, A i B, se aktuálně připravují na nadcházející sezónu.

A tým se scházel pravidelně celou zimu jednou týdně v tělocvičně, aby si hráči udržovali fyzičku. Od února to bylo dvakrát týdně, jednou v hale, jednou na UMT. „Trápí nás časté absence, které ovlivní jak kvalitu tréninku, tak hlavně pak výkony v zápasech. Neplánujeme na jaro žádné příchody a odchody, i když bychom dva tři hráče potřebovali. Za sebou už máme přátelák s Beznem, odehraný v Českém Dubu. Šestadvacátého března nás čeká poslední v Doubí s místním týmem. Naším cílem je udržet se v popředí tabulky, minimalizovat absence, rozšířit a zkvalitnit kádr,“ vyjmenoval plány do jarní části soutěže trenér A mužstva David Novotný. Béčko Hodkovic hraje OP II. třídy a schází se jednou týdně v místní sportovní hale. Příchody ani odchody nebudou v kádru na jaře žádné. Trenérem B týmu je Roman Zítko. Po podzimu bylo béčko třetí. V tabulce Hodkovice A na podzim zakotvily na čtvrté pozici, nasbíraly v patnácti zápasech třicet jedna bodů. Od první Kamenice je dělí čtyři body. Budou pomýšlet na postup?