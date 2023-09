trenér Pěnčína Emil Šafář:

„Byl jsem rád, že jsme konečně narazili na kvalitního soupeře. V předchozích zápasech jsme cítili, že není z naší strany potřeba taková výkonnost. Do patnácté minuty jsme dnes měli dvě, tři vyložené gólové šance, které jsme nedali. Celkově jsme měli těch stoprocentních možná sedm. Po zásluze jsme vyhráli, dali jsme krásné góly, hráli jsme v klidu a domácí jsme k ničemu nepustili. Některé soupeřovy zákroky byly až zbytečně zákeřné. Přežili jsme to ve zdraví a jdeme dál. Jsme spokojení. Rozhodčí pískal výborně, možná by zápasu slušela i jedna červená. Výsledek je pro domácí trochu shovívavý, gólů mohli dostat i víc. A my bychom pak dohrávali ještě ve větším klidu. Dnes jsme sehráli s důrazným, nepříjemným soupeřem slušnou partii. Druhý gól na 2:0 soupeři dnes dal Honza Díl, kterého tady před dvěma roky těžce zranili a on se teprve v této sezóně vrátil k fotbalu. Je to pro něj dnes taková satisfakce a za to jsme rádi.“



Sedmihorky - Stráž pod R. 1:0 (1:0)

za domácí trenér Pavel Šafář:

„Potěšil mě dneska jen výsledek, jinak nic. Naše hra byla od třicáté minuty hrozná. Nezasloužili jsme si vyhrát. Soupeř měl několik vyložených brankových příležitostí a u nás stálo obrovské štěstí. A můžeme dnes děkovat panu bohu, že jsme zápas dovedli do vítězného konce. Dneska fotbal plakal. Shodl jsem se i s trenérem hostů, že výkony obou týmů byly špatné. V prvním poločase jsme byli výrazně lepší, i tak soupeř měl jednu, dvě příležitosti, my jsme nedali nic. Ale aspoň jsme si něco vytvořili. Druhý poločas byl z naší strany beznaděj a totální zmar. Dnes jsme hráli úplně jiný fotbal než ve středu proti Sedmihorkám. Je složité hrát v našich podmínkách středa – sobota. Říkal jsem proto v kabině hned klukům, ať na dnešní výkon rychle zapomenou. Ať si vzpomenou na středu a to ať mají v hlavě. Dneska nemám koho pochválit. Jedině Syrovátka za penaltu, kterou proměnil. Body máme, to je pro nás strašně důležité. Trochu jsme se odpíchli z místa, na kterém se v tabulce nacházíme. A potvrdili jsme středu. V sobotu jedeme do Lomnice. Dnešní výsledek musíme ještě potvrdit vítězstvím i tam. A pak teprve se dá mluvit o malé minisérii, ve které bodujeme. Potřebujeme hlavně podat výkon, ten dnešní byl špatný.“



Nový Bor – Košťálov 2:0 (1:0)

za Košťálov trenér Karel Janata:

„Náš výkon byl tragický, špatný ze všech stran. Jediný náš levý bek hrál dobře. Někdo nám sice ještě chybí, ale to není tak hrozné. Dneska byli špatní všichni. Kompletně se nám to v Boru nepovedlo. Je to nejslabší mančaft, jeli jsme si tam pro body. Mohli jsme dát šest gólů. Útočníci byli špatní. Nic jsme si nezasloužili. Tenhle zápas je pro nás zklamání. K nám v neděli 24. září přijede těžký soupeř, béčko Velkých Hamrů. Ale uvidíme. Jedeme dál.“

Šafář: Vyhráli jsme. Body ale musíme potvrdit ve Stráži. Jinak nemají smysl



Skalice - Lomnice 2:2 (0:1)

vedoucí týmu Lomnice Zdeněk Baudyš:

"Bod ze Skalice je určitě dobrý. Vedli jsme 2:0, domácí šli do deseti. A když neudržíte proti deseti výhru 2:0, tak to není dobré. Před zápasem bych to bral všemi deseti. Dostali jsme gól z penalty v čase 90 + 2. Ale jsme spokojení. Příště máme doma pro nás nepříjemného soupeře, přijedou Sedmihorky."

Višňová - Velké Hamry B 1:1 (0:0)

za hosty trenér Karel Vokál:

„Na to, že jsme měli v kádru šest dorostenců, to dopadlo dobře a kluci se toho zhostili dobře. Chvíli trvalo, než se na hřišti sehráli s těmi zkušenějšími. Postupně se to zlepšovalo. Fantasticky to řídil na hřišti zkušený Rudolf, snažil se, aby nevázla komunikace. A kluci ho poslouchali. V bráně jsme měli Kobachidzeho, který šance soupeřů odrážel. Remíza byla spravedlivá. Utkání bylo pohodové, nebylo vyhrocené, diváci potvrdili, že se hrál dobrý fotbal. Za celý zápas minimum žlutých karet. A dorostenci mě překvapili, jak bojovali. Měli by šance dostávat častěji. Přece jen to ještě na hřišti nejsou chlapi. Ale získali zase další potřebné zkušenosti. Za bod jsme byli šťastní a vedení našeho klubu také. Příště jedeme do Košťálova, to je nováček soutěže. Uvidíme, jak to bude probíhat.“

Železný Brod A - Hrádek n. N. 1:3 (0:2)