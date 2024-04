Pěnčín A – Skalice 4:2 (0:1)

„Poprvé jsme byli ve skvělém azylu v Zásadě, kde nám připravili perfektní hřiště a zázemí. Chtěli jsme tam sezónu otevřít vítězstvím. Plánovali jsme to, ale věděli jsme, že přijede jeden z nejlepších soupeřů v soutěži, což se potvrdilo. Chyběl nám jeden hráč ze stoperské dvojice kvůli červené kartě. Soupeř začal velmi dobře a my jsme se prvních 25 až 30 minut trochu hledali, protože se nám změnila stoperská dvojice. Nehráli jsme dobře a soupeř zaslouženě vedl. Byl agresivní a my jsme měli problémy. Pak jsme se dostali do hry a měli šanci, kterou skvěle chytil soupeřův brankář, takže poločas skončil 0:1. V poločase jsme udělali změny v rozestavení a ve druhém poločase to bylo úplně jiné. Dominovali jsme, byli nebezpeční a důrazní, ale my jsme výsledek otočili na 3:1 díky dvěma krásným gólům Marka Bíny a jedním od Šternberka. Měli jsme zápas pod kontrolou, ale soupeř z rohového kopu snížil na 3:2 a vrátil se do hry. Nakonec jsme to zvládli a dali ještě čtvrtý gól na 4:2. Denis Drahoš dal krásný gól po zranění. Myslím, že jsme si vítězství zasloužili, ve druhém poločase lidé viděli dobrý fotbal. Bylo to nadstandardní pro krajský přebor. Ve druhém půli hráli kluci jako úplně jiný tým. Rozestavení jsme trochu upravili a ve druhém poločase jsme to potvrdili a zaslouženě otočili. Máme teď před s sebou anglický týden. Ve čtvrtek máme odložený zápas s VTJ Rapid a nechceme nic podcenit. V sobotu za dva dny hrajeme další mistrovský zápas v Sedmihorkách. Je to hektické, ale chceme to zvládnout. Máme jen předzápasové a pozápasové tréninky. Musíme to udržet v klidu a hlavně bez zranění. Někteří kluci ještě k tomu odjíždějí na futsalový pohár, takže to máme opravdu našlapané. Hráči dostali volno ve středu, to je svátek, tak aby mohli být s rodinami. trénujeme v úterý a pak ve čtvrtek a v sobotu máme zápasy. Dva zápasy ve třech dnech budou náročné,“ předpokládá trenér Pěnčína Emil Šafář.



Frýdlant – Sedmihorky 0:1 (0:1)

„Myslím, že v prvním poločase jsme byli jednoznačně lepší tým. A dokonce jsme byli naprosto dominantní. Dali jsme pouze jeden gól a udrželi jsme čisté konto. Ve druhé půli se hra vyrovnala. Naše mužstvo mělo několik šancí, když jsme měli odkrytou branku. Měli jsme šance, které jsme neproměnili do prázdné brány. Domácí byli nebezpeční zejména ze standardních situací, zahrávali zakázané outy, dlouhé míče a rohové kopy. Hrálo se až do poslední minuty. Byl to boj. Myslím si, že, podle průběhu zápasu. si zasloužíme vítězství, tedy to pro nás jsou zasloužené tři body. Kluky jsem pochválil, zejména za první poločas, který odehráli opravdu výborně. Gól vstřelil Martin V. Martin Syrovátka po střele z hranice velkého vápna. A byla to pěkná akce. Odjížděli jsme spokojení. Teď k nám přijede Pěnčín a my můžeme jen získat, protože to je soupeř, který v této soutěži nemá co dělat. Každý bod, který získáme, bude pro nás vítězstvím. Pěnčín je úplně jiný tým než ostatní soupeři v této soutěži. Mají dobrý kádr, minimálně divizní. To je jasné. Ale jak říkám, v tomto zápase nemáme co ztratit. Zahrajeme si dobrý fotbal s kvalitním soupeřem. Ale my jsme také, kromě jednoho zápasu, na jaře hráli ve všech utkáních velmi dobře. Uvidíme, jak dopadne konfrontace s Pěnčínem,“ dodal trenér Sedmihorek Pavel Šafář.

Hrádek – Velké Hamry B 3:2 (0:2)

„K tomuto zápasu se vůbec nechci vyjadřovat, nebudu ho tentokrát komentovat,“ zdůraznil trenér hamrovského béčka Zdeněk Bryscejn.

Lomnice – Železný Brod 1:1 (1:0)

„Spokojeni s výsledkem nejsme. Byl to remízový zápas, ale určitě náš nejhorší zápas na jaře. Hosté zaslouženě vyrovnali. Ve druhé půli nás podržel i brankář Přibyl. Bylo to ospalé z obou stran. Výkon nebyl dobrý. Když to řeknu na rovinu, byl to velmi průměrný zápas, možná i to je přehnané. Ze šesti kol jsme čtyřikrát vyhráli, jednou remizovali a jednou prohráli. Samozřejmě to je dobré, ale včera byla hra opravdu špatná. Hráči si přihrávali bez pohybu. Kdybychom vyhráli, nebylo by to žádné sci-fi. Takže vzhledem k situaci má tento bod svou hodnotu. Všechny hráče teď máme uzdravené, to je dobře. Máme jen dvě menší zranění,“ bilancoval vedoucí týmu Lomnice Zdeněk Baudyš.