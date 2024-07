V plánu jsou tři přípravné zápasy se silnými soupeři. Sehráli jsme první ve Studenci. Ten splnil všechno, co měl, i přes to velké horko, které zrovna ten den bylo. První půle byla z naší strany velmi dobrá. S jabloneckou rezervou jsme sehráli velice slušné druhé přípravné utkání, i když jsme prohráli. Brali jsme toto utkání hodně kondičně, nehráli jsme extra taktiku, chtěli jsme, aby to bylo do přípravy. Byl jsem velmi spokojený. Soupeř byl pro nás výborný, důrazný a rychlý. Celý zápas ve velkém pohybu. My jsme to hodně prostřídali, takže jsme dali šanci všem. Pro nás výborné do kondice, do hry, do důrazu. Soupeř měl hodně šancí, paradoxně dva góly dal z našich dvou hrubek, ale to k tomu asi patří. Neproměnili jsme penaltu. Možná jsme si jeden gól určitě zasloužili z těch šancí, co jsme měli. Ale pro nás výborná příprava. Utkání mělo náboj, rychlost, důraz, hezké akce byly k vidění na obou stranách. Myslím, že jsme vůbec nepropadli. Poslední červencovou sobotu máme ještě přípravný zápas s třetiligovým Kladnem, to bude generálku před pohárem MOL Cup. Takže příprava v našem týmu jede na plné obrátky.

S čím půjdete do pohárového utkání, ve kterém nastoupíte proti A týmu Velkých Hamrů?

S velkými nadějemi, je to pro nás taky zajímavý zápas. Favorit je daný, ale my mu to nedáme zadarmo. Samozřejmě vždycky chcete vyhrát, což my budeme chtít taky, ale favorit je jasný a my ho, doufám, těžce potrápíme. Utkání se hraje v sobotu 3. srpna na hřišti v Zásadě.

Jaké posily nastoupí v dresu Pěnčína v nové sezóně?

Je hotový avizovaný příchod Honzy Linky, ten už s námi odehrál i zápas. Další posilou je Kamil Krejčík. To jsou dva hráči, kteří nás, věřím, hodně posílí.

A někdo také z týmu odešel? S někým jste se rozloučili?

Ne, zatím nikdo. V mužstvu se nyní výrazně zvedla konkurence.

Kde trénujete, když je pěnčínský fotbalový areál v rekonstrukci?

Loni to byl problém, takže jsme jezdili bez kabiny, bez ničeho, bez sociálních zařízení. Do konce října jsme měli jednou za 14 dní, před zápasem, tréninkovou jednotku v Zásadě. Teď jsme v Jablonci, trénujeme na Vrkoslavicích , máme tam kabinu. Je to pro nás super. Můžeme si tam nechat věci, máme k dispozici všechno včetně sprch a toalet.