Sedmihorky – Pěnčín A 2:1 (1:0)

„A vlastně před koncem jsme, po standardní situaci, inkasovali na 2:1 po autu, který jsme bránili absolutně špatně. A tím se to ještě zdramatizovalo. Ale i se štěstím si myslím, že jsme si ten zápas uhráli na 2:1, podle mne by mu slušela remíza. Ale třeba, jak jsme neměli štěstí v zápase s Hrádkem, který měl podobný průběh a vlastně jsme zůstali bez bodu, tak tentokrát se štěstí asi přiklonilo na naši stranu. A my jsme nad jednoznačným lídrem soutěže dokázali zvítězit. Pěnčín byl ve druhém poločase lepší a asi i celkově v celém zápase. Herní kvalita a zkušenosti jsou na jeho straně. Je to pro nás jako šťastné vítězství. Podržel nás brankář. My jsme dali dva pěkné, relativně dobře vypracované góly. Soupeř se na nás snažil dostat jenom dlouhými míči. Je to pro nás důležité vítězství, kterým jsme se odpíchli v tabulce do první poloviny. A v ní bychom rádi zůstali. Na zápas dorazili fanoušci z obou stran, atmosféra byla velmi dobrá. V sobotu jedeme do

ového Boru . Máme za s sebou sedm zápasů a do konce dva soupeře, kteří jsou nad námi a pět, kteří jsou pod námi . Jsme v klidném středu tabulky. Byli bychom rádi, kdybychom se dostali do první pětky. Ale je to tam našlapané,“ ví dobře trenér Sedmihorek Pavel Šafář.



„Jednou to přijít muselo. Musím říct, že jsme si tentokrát vůbec nezasloužili vyhrát. Některé naše výkony nebyly dobré. Měli jsme před tím zápas ve čtvrtek. V dohrávce jsme porazili Novou Ves u Chrastavy a přivezli jsme tři body. Nevím, jestli to mělo vliv, ale nechci to na to svádět. Soupeř byl prostě lepší, makal a bojoval. Rozdíl byl v tom, že oni dali dvě branky. My jsme v prvním poločase nehráli moc dobře, možná jsme měli optickou převahu, ale soupeř z jednoho odraženého míče skóroval. Náš brankář Zoul měl výborné zákroky. Ve druhém poločase jsme to trochu změnili, zjednodušili, což není úplně náš styl. Přesto jsme soupeře zatlačili. Chtěli jsme vyrovnat, ale udělali jsme jednu chybu a z brejkové situace jsme dostali druhý gól na 2:0. Pak už to byl jen boj. Měli jsme nějaké šance, ale jejich brankář výborně zasahoval. Snažili jsme se o vyrovnání a i když si myslím, že bychom si ho možná zasloužili, tak vítězství tentokrát určitě ne. Nezbývá než soupeři pogratulovat a jít dál. Soupeř si nás tentokrát přečetl. V dalším kole nás čeká na hřišti v Zásadě Železný Brod,“ zakončil hodnocení utkání trenér Pěnčína Emil Šafář.

Velké Hamry B – Stráž pod Ralskem 7:2 (5:1)

„Začali jsme disciplínou, kterou naše béčko vyniká v krajském přebor. Měli jsme neuvěřitelně špatný vstup do utkání a nechali jsme soupeře hrát. Ale potom jsme se rozjeli a byla to v podstatě hra na jednu branku s velkou převahou. A pak už po těch prvních třiceti minutách, když přišly góly po pěkných akcích a jasný poločas, jsme mohli prostřídat nějaké dorostence. Říkali jsme si, že bychom takhle neměli začínat poločasy, ale nezačali jsme a začali jsme naopak ještě hůř. Tak jsme si zase nechali soupeři dát gól. Ale jinak jsme ten zápas zvládli a tím, že jsme ještě ve středu v dohrávce porazili Košťálov 8:0, jsem spokojený,“ řekl k zápasu trenér Hamrů Zdeněk Bryscejn.

Železný Brod A - Frýdlant 3:2 (2:1)

„Výhra, to sice jo, ale zase, samozřejmě, nervy. Znovu jsme ve dvacáté minutě vedli 2:0, měli jsme další tři, čtyři šance na rozhodnutí zápasu, ale neproměnili jsme je a po naší chybě jsme soupeři darovali penaltu. Poločas skončil 2:1. V druhém poločase soupeř cítil šanci a byl lepším týmem na začátku poločasu. To vyústilo v to, že ve třetí minutě druhého poločasu došlo k vyrovnání z přímého kopu. Musím říct, že to byl krásný gól, to musím sportovně uznat. A byli jsme v úzkých. Rychle jsme zareagovali, trochu jsme hru změnili a v posledních patnácti minutách jsme soupeře mírně zatlačili. A tentokrát jsme v závěru nezaváhali. Takže samozřejmě maximální spokojenost. Příště to bude křest ohněm. A navíc ten soupeř, Pěnčín, včera prohrál v Sedmihorkách. Hrajeme to v Zásadě, v sobotu už v 13:30. Máme se na co těšit, protože soupeř teď prohrál. Bude to chtít odčinit, a to bude pro nás horší. Budeme se snažit, aby to dopadlo pro nás co nejlépe, jakýkoliv bodový zisk je dobrý,“ přeje si trenér železnobrodského áčka Milan Mayer.



Hrádek n. N. - Košťálov 4:0 (3:0)

„Ve středu jsme měli ještě dohrávku s béčkem Velkých Hamrů. Tu jsme prohráli. Přivezli si tři zraněné. Ti nám v Hrádku chyběli plus dva další. Takže jsme byli hodně oslabení a tentokrát jsme jeli zápas jen odehrát. Už za dvacet minut jsme prohrávali 3:0, vlastně jsme ani nevystřelili na branku. Myslím, že jsme neměli ani jednu šanci. Pro nás to byla spíše povinnost ten zápas odehrát. Teď máme doma Rapid Liberec, to bude pro nás důležitý, klíčový zápas,“ zdůraznil trenér Košťálova Karel Janata.

Višňová - Lomnice 4:2 (2:1)

„Poločas byl dva jedna pro Višňovou a my jsme ve čtyřicáté páté minutě neproměnili penaltu. V posledních sedmi zápasech jsme neproměnili asi pátou penaltu, takže jsme velcí šampioni. Jinak, mimochodem, já jsem v soutěži proměnil 39 penalt v řadě. Šest a půl roku jsem se nespletl, ale to už je sto let. Kolega Sucharda jich také měl hodně. Po té neproměněné penaltě se hrálo dvacet vteřin a došlo k potyčce, dvě červené karty. Jinak jsme ale celý první poločas určitě nebyli horší. A ve druhém poločase jsme byli jednoznačně lepší. Ale dostali jsme gól na 3:1 a i přes to, že jsme hráli dobře, bohužel, finální řešení nebylo ideální. A pak jsme dokonce dostali čtvrtý gól. Chopili jsme se ale iniciativy a Vojta Horáček snížil. Pak jsme střídali, v osmdesáté minutě nastoupil Stanislav Bejda, trenér U19, U 17 FK Jablonec a taky trenér reprezentace a mistr světa v sálové kopané. No a dal dva krásné, televizní góly na 4: 4. Během asi čtyř minut jsme vyrovnali. V kabině jsme si říkali: „Pánové, tohle už v životě neuvidíme." Ten poslední gól na 4:4 byl asi tak v 90+3. No, takže to byl pro nás dnes takový zázrak. Teď nás čeká už ve středu 8. května v 17 hodin doma Stráž. A v sobotu jsme měli hrát zase doma s béčkem Velkých Hamrů. Ale v čase, kdy se hraje derby Sparta – Slavie, tak jsme se domluvili, že zápas odehrajeme už v pátek v 18 hodin,“ prozradil nejbližší plány lomnického mužstva jeho vedoucí Zdeněk Baudyš.