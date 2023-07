Hostům se vstup do utkání nepodařil, malý pohyb, nízká agresivita, špatné postavení, mnoho chyb snad na všech hráčských postech vedlo k nechtěnému. Již ve 22. minutě byl stav 3:0.

Po poločase tým pokáraný ale i povzbuzený trenérem nastoupil a bylo vidět změnu, takže během dvaceti minut na světelné tabuli svítilo 3:2 a to díky Maryškovi, který získal míč po chybě domácí obrany a podruhé se prosadil hlavou po centru Díla. Avšak opět další chyba a ani ne po dvou minutách byl výsledek 4:2. V 80. minutě se na hřiště znovu dostal Novák, který vsítil naši třetí branku po akci Rymla, Pelty a hlavně Ráčka. Za chvilku na to ale přišla opět chyba, která upravila stav na konečných 5:3. Závěrečný hvizd rozhodčího byl pro hosty osvobozující.

Je to upozornění, že ne všichni mají na to hrát v základu a ne všichni do toho dali maximum. Na druhou stranu, každá prohra, pokud se dobře uchopí, posune dopředu, protože ukáže slabiny. Nakonec je třeba vyzvednout dobré výkony Maryšky a Díla, Daňka a hlavně Patky. Neproměněné šance za stavu 3:2 mohly vést i k obratu.

Oderwitz - Pěnčín 5:3 (3:0)

Branky: Maryško 2x, Novák Sestava: Yerasov - Hrnčíř, Patka, Heinrich, Ryml - Novák (Díl), Daněk, Maryško, Ráček - Pelta, Kohout

Absence: Štemberk, Vrabec, Šedý, Havel, Bína, Skuhravý, Helm, Zoul, Pour, Hartman a Vébr

Trenér Emil Šafář k utkání:

„Zápas splnil to, co jsme od něj čekali. Příležitost dostali hráči, kteří zatím tolik neodehráli. Někteří se ukázali, někteří ne. Jeli jsme v improvizované sestavě. První poločas jsme dobře nehráli, byli jsme pasivní, udělali jsme dvě zbytečné chyby. Ve druhé půli už jsme s Němci drželi krok. Utkání mi ukázalo kvality některých hráčů. Mohli mi trochu zamotat hlavu, ale nezamotali.“

Další přípravné utkání čeká Pěnčín v sobotu 29. 7. od 10.30 v Dolním Bousově nedaleko Mladé Boleslavi. Opět klub vypravuje pro fanoušky autobus. Pojede v 8,30 z Pěnčína a v 8:45 z Jablonce.