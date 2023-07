"V posledním přípravném utkání jsme porazili Ruprechtice 4:1. Hráli jsme dvakrát padesát minut. Máme několik zraněných, tak hráli i mladí kluci. Utkání splnilo svůj účel. Soupeř byl fotbalový, sympatický, zahráli jsme si dobrý fotbal. Hráli jsme na našem hřišti, kde jsme byli o víkendu (21. - 23.7.) na krátkém soustředění."

Hráčí v rámci soustředění absolvovali čtyři tréninky a jeden zápas. Cílem bylo, jak zdůraznil kouč, strávit společně i více času než v běžném týdnu. I to může mít vliv na týmové výkony.

"Jedno odpoledne si byli v kempu v Sedmihorkách zahrát beach volejbal. A večer jsme měli společné grilování. Ráno je ale čekal ještě krátký, dovednostní trénink. A pak už se kluci rozjeli domů."

Trenér Šafář s úsměvem označil víkendové tréninky za brutální. Co se za takovým hodnocením skrývalo?

"Byl to běžecký brutální trénink, sprintové náběhy, celkem naběhali za hodinu a čtvrt asi deset kilometrů. Je pravda, že na volejbal se jim večer už moc nechtělo, ale i to jsem měl na dálku pod kontrolou. Přemýšleli dlouho, ale šli. Viděl jsem je, že nesedí u stánku, ale opravdu hrají volejbal."

V pátek 28. července čeká sedmihorský tým přátelské utkání v Pěnčíně (u Turnova). Začátek je v 18 hodin. A generálku hrají Sedmihorky doma, v pátek 4. srpna si poměří síly s turnovským béčkem. Utkání začíná v 18,30 hodin.

"To už by mělo být jasno o sestavě do prvního mistráku. Už jsme skoro kompletní teď. Máme čtyři nové hráče, nikdo ze základního kádru neskončil. S touto soupiskou bychom měli jít do podzimní sezóny.