Deštivé počasí se nevyhnulo ani zápasu krajského přeboru Libereckého kraje dvou týmů z Jablonecka. Po vzájemné dohodě odehrály duel na umělce, nikdo nechtěl termín posouvat. Předpověď počasí se vyplnila, "psa by nevyhnal". Hráči i rozhodčí zvládli devadesát minut parádně.

Pěnčín A – Železný Brod A 4:0 (2:0)

„Musím se přiznat, že jsem si myslel, ve druhém poločase, že počasí až tak špatné zase nebude. Jsme rádi, že soupeř přistoupil na to, že utkání odehrajeme a nebudeme termín posouvat. Průběh samozřejmě počasí ovlivnilo. Hlavně, že se nikdo nezranil. Musím poděkovat klukům oběma týmů, jak to v tom počasí zvládli a také rozhodčím. Úplně na takovéhle sloty nejsme zvyklí,“ řekl trenér Pěnčína Emil Šafář.

Deštivé počasí se nevyhnulo ani zápasu krajského přeboru dvou týmů z Jablonecka. I když během zápasu slejvák jako takový nebyl, nahradil ho velmi silný vítr. Utkání se hrálo na umělé trávě.

„Vítr fotbalu nepřál, spíš se počasí ke konci utkání zhoršovalo. Závěr už opravdu byl tak trochu boj,“ popsal situaci pěnčínský kouč.

Na hřišti byli domácí jednoznačně lepším týmem. Měli několik opravdu stoprocentních gólových šancí, a to hlavně v prvním poločase, kdy už mohli rozhodnout o výsledku.

„Několik jasných šancí jsme neproměnili, nevím, jestli to bylo nesoustředěním nebo počasím, zimou a chladem. Za mého mládí jsme hráli v takových podmínkách, na sněhu a v blátě. Dneska jsou možnosti jiné. Soupeř souhlasil s umělou trávou, byli jsme za to rádi. Nemyslím si, že srážkově to bylo až tak špatné, vody nebylo tolik, ale daleko horší byl ten vítr, který bral míč,“ popsal situaci trenér

V příštím kole jeho tým jede na hřiště soupeře do Nového Boru. A předpověď počasí zatím slibuje, že se bude hrát za slunného počasí.

„Nic se nemění, půjdeme si za dalším vítězstvím, šňůra pokračuje," zdůraznil Emil Šafář.